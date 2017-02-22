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22 Şubat 2017 Çarşamba 10:13

Okullar'da Kore, Urdu, Farsca dilleri de öğretilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda öğretilebilecek yabancı dillere yenileri eklendi. Yeni diller arasında Farsca, Urduca ve Korece dilleri de bulunuyor.

Okullar'da Kore, Urdu, Farsca dilleri de öğretilecek
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Okullar'da Kore, Urdu, Farsca dilleri de öğretilecek

Türkiye'de tüm okullarda artık seçmeli dillere yeni lisanlar da eklendi. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda öğretilebilecek yabancı dillere Farsça, Korece ve Urduca'yı ekledi


Son Dakika Haberleri, Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bazı dillerde eğitim ve öğretim yapılması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkındaki Kanun'un 2'nci maddesi doğrultusunda okullarda Farsça, Korece ve Urduca dillerinin eğitim ve öğretiminin yapılması kararlaştırıldı.
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