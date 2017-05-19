Ömer Faruk Kavurmacı kaçtı mı? Sosyal medya bu iddiayla çalkalanıyor

sanığı'nın, Yunanistan'a kaçtığı yolundaki iddilar sosyal medyayı karıştırdı, Son iki gündür hiç bir yetkilinin cevap vermediği iddialar dün gece yarısından itibaren daha yüksek sesle sorulmaya başlandı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı işadamı'nın, terör örgütü'yle ilişkili olduğu için cezaevinde tutulurken 'Uyku apnesi' rahatsızlığı gerekçe gösterilerek, özel bir hastaneden alınan raporla serbest bırakılması kamuoyunda sert tepkilere neden olmuştu.Yine aynı davadan tutuklanan ünlü baklavacı Serdar Seyitoğlu da serbest bırakılmıştı. İşadamı ve siyasi gücü olan FETÖ'cüler peş peşe gelen serbest bırakılırken, aynı davadan doğumhanede tutuklanan, ağır hasta olduğu halde halen cezaevinde bulunan memur, öğretmen veya hemşire gibi kamu çalışanlarına haksızlık yapıldığını belirten vatandaşlar sosyal medyada tepkilerini dile getiriyor.Sosyal medyadaki tartışmalara, AK Parti çevresine yakın isimler de katıldı. Halen yetkililerin yalanlamadığı iddia konusunda, ne İçişleri Bakanlığı ne de Adalet Bakanlığı yetkilileri vatandaşları bilgilendirmedi.Tufan‏ @Turanah55547619@omerturantv adlı kullanıcıya yanıt olarakYok yaaaBir şey olmazKavurmacı yı bırakanlarNeden bıraktı zannediyorsunÇok saf sın DostumKavurmacı Yunanistan'amı Kaçtı?@medyaadami adlı kullanıcıya yanıt olarakKavurmaci içlerinde miymiş?Kavurmaci ve diğer feto tahliyelerini de yazsanız keşke@serdarbera adlı kullanıcıya yanıt olarakÖmer Faruk Kavurmacı'nın Ataköy marinadaki yatına atlayıp,