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19 Mayıs 2017 Cuma 00:37

Ömer Faruk Kavurmacı kaçtı mı? Sosyal medya bu iddiayla çalkalanıyor

Kavurmacı Kaçtı mı? Sosyal Medya bu iddiayla çalkalanıyor. İddiayı ne yalanlayan ne doğrulayan oldu. Vatandaş yetkililerin bilgi vermesini bekliyor.

Ömer Faruk Kavurmacı kaçtı mı? Sosyal medya bu iddiayla çalkalanıyor
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Ömer Faruk Kavurmacı kaçtı mı? Sosyal medya bu iddiayla çalkalanıyor

FETÖ sanığı Ömer Faruk Kavurmacı'nın, Yunanistan'a kaçtığı yolundaki iddilar sosyal medyayı karıştırdı, Son iki gündür hiç bir yetkilinin cevap vermediği iddialar dün gece yarısından itibaren daha yüksek sesle sorulmaya başlandı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı işadamı Ömer Faruk Kavurmacı'nın, terör örgütü FETÖ'yle ilişkili olduğu için cezaevinde tutulurken 'Uyku apnesi' rahatsızlığı gerekçe gösterilerek, özel bir hastaneden alınan raporla serbest bırakılması kamuoyunda sert tepkilere neden olmuştu.



Yine aynı davadan tutuklanan ünlü baklavacı Serdar Seyitoğlu da serbest bırakılmıştı. İşadamı ve siyasi gücü olan FETÖ'cüler peş peşe gelen serbest bırakılırken, aynı davadan doğumhanede tutuklanan, ağır hasta olduğu halde halen cezaevinde bulunan memur, öğretmen veya hemşire gibi kamu çalışanlarına haksızlık yapıldığını belirten vatandaşlar sosyal medyada tepkilerini dile getiriyor.

Sosyal medyadaki tartışmalara, AK Parti çevresine yakın isimler de katıldı. Halen yetkililerin yalanlamadığı iddia konusunda, ne İçişleri Bakanlığı ne de Adalet Bakanlığı yetkilileri vatandaşları bilgilendirmedi.



İŞTE O TEPKİLER
Tufan‏ @Turanah55547619

@omerturantv adlı kullanıcıya yanıt olarak
Yok yaaa
Bir şey olmaz
Kavurmacı yı bırakanlar
Neden bıraktı zannediyorsun
Çok saf sın Dostum

Muhammet Salih Aydın‏ @Muhtazaf  

Kavurmacı Yunanistan'amı Kaçtı?

Sezgin Erdoğan‏ @darktower422

@medyaadami adlı kullanıcıya yanıt olarak
Kavurmaci içlerinde miymiş?

Sezgin Erdoğan‏ @darktower422

Kavurmaci ve diğer feto tahliyelerini de yazsanız keşke

serdar öztürk‏ @serdarbera

@serdarbera adlı kullanıcıya yanıt olarak
Ömer Faruk Kavurmacı'nın Ataköy marinadaki yatına atlayıp,
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