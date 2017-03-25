Ömer Halisdemir'li pastaya tepki yağdı

PASTAYI YAPAN KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU
Sergide yer alan Ömer Halisdemir pastası görenlerin tepkisini çekti. Pastayı yapan Tuba Geçkil
Festivalde, çikolata, pasta ve şekerleme firmaları yeni ürünlerini stantlarda tanıttı. Türkiye'nin çikolata ve pasta alanında kendini kanıtlamış şefleri ise tariflerini ve pasta sırlarını ziyaretçilerle paylaştı.
Sergide ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Formula 1 pilotu Michael Schumacher ve sanatçı Bob Marley'in pasta heykelleri de ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.
"SADECE ŞOV AMAÇLI YAPTIM"
15 Temmuz şehidi Astsubay Ömer Halisdemir'in pastadan heykeli ise büyük tepki çekti. Konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan serginin sahibi pasta sanatçısı Tuba Geçkil ise tepkilere anlam veremediğini söyledi.
Geçkil “Dün gazeteciler dahil birçok kişi sergiyi gezerek bol bol fotoğraf çektiler ve teşekkürlerini ilettiler. Bugün haber sitelerine ve sosyal medyaya baktığımda ise tepkilerle karşılaştım. Bunu esefle kınıyorum. Çünkü bu yenecek bir pasta değildi. Bu bir maket pastadır. Yenilmeyecek ki… Bunları sadece şov amaçlı yaptım” dedi.