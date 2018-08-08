

Ordu'yu sel vurdu, köprüler yıkıldı, 7 ilçede afet var

Karadeniz bölgesinde etkili olan yağmur ve fırtına sele neden oldu. Karadeniz sahil yolunda ulaşım durma noktasına geldi. Samsun - Ordu karayolunda son köprü de yıkılında kara yolu bağlantısı tamamen koptu. Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 7 ilçede afet olduğunu, 8 köprünün yağışlar sonucu yıkıldığını açıkladı. Karadeniz sahil yolunun ulaşıma açılması için ise çalışmalar sürüyor. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler ulaşımda güçlük çekiyor. Ayrıca Samsun'dan Doğu Karadeniz'e otobüs ve kamyon geçişi de yasaklandı. Afet bölgesinde yaklaşık 40 köye ulaşılamıyor. Bu arada bölgede maddi zarar büyük... 30 ton fındığın Karadeniz'e aktığı, fındıkta yüzde 70 kayıp olduğu belirtiliyor. Sel felaketinden 500 bin kişinin etkilendiğini ifade edilirken, vatandaşlar evden çıkmamaları konusunda uyarılıyor. Ayrıca valilikten yapılan duyuruda ulaşımın sağlanması için şeritlerin kapatılmaması istendi. Yaşanan sel felaketi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu Valisi Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan bilgi aldı. Erdoğan, Bakan Soylu ve AFAD Başkanı Güllüoğlu'nu bölgeye gönderdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ordu'ya gidiyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde Cevizdere Deresi'nin su seviyesinin yükselip taşması üzerine Karadeniz Sahil Yolu polis ekipleri tarafından tedbir amaçlı olarak trafiğe kapatıldı. Yaklaşık yarım saat sonra ise köprü kısmen çöktü. Bölgede güvenlik tedbirleri alındı. Karadeniz Sahil Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Ayrıca Ünye ilçesinde toplamda 4 köprünün sel nedeniyle çöktüğü belirtildi. Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz daha sonra yaptığı açıklamada kent genelinde 8 köprünün yıkıldığını duyurdu.

Öte yandan Cevizdere mevkiinde işyerlerinin çatılarında mahsur kalan vatandaşlar için Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nın helikopteri bölgede keşif uçuşu yaptı.

Ordu-Samsun karayolu üzerinde bulunan diğer iki köprü de sel sularının şiddetli olması nedeniyle trafik ekipleri tarafından bir süre her iki yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Sel baskını sonrası son görüntüler geldi. Bölge havadan görüntülendi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da yaşanan sel felaketine ilişkin Ordu Valisi Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan bilgi aldı. Erdoğan, yaşanan sel felaketi nedeniyle İçişleri Bakanı Soylu ve AFAD Başkanı Güllüoğlu'nu Ordu'ya gönderdi. Erdoğan, "Tüm imkanlar seferber edilerek yaralar sarılacak." dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY BÖLGEYE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da incelemelerde bulunmak üzere sel felaketinin yaşandığı Ordu'ya gidecek.

TONLARCASI DENİZE AKTI

Ordu'da sel felaketinde tonlarca fındık denize aktı.

Ordu'da felakete neden olan sel tonlarca fındığın denize akmasına neden oldu. Fatsa'da denize akan fındıklar açıkta birikti. Bir adacığı andıran fındıklar ilginç görüntü oluşturdu.

Aşırı yağışın en fazla etkilediği bölgelerden Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, ilçede 30 tona yakın fındığın sel sularıyla Karadeniz'e aktığını açıkladı.

KRİZ MASASI KURULDU

Ordu Valisi Seddar Yavuz, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, "Valiliğimiz koordinesinde kriz merkezi oluşturuldu, devletin tüm imkanları seferber edildi." dedi.

Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ünye ilçesinde bir tekstil fabrikasında mahsur kalan 165 işçinin kurtarıldığını anımsattı.

Göçük altından çıkartılan 5 kişinin de sağlık kurumlarına ulaştırıldığını ifade eden Yavuz, mahsur kalan bir vatandaşın ise Sahil Güvenlik helikopteri ile kurtardığını vurguladı.

Vali Yavuz, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle köprüdeki tehlikeyi öngörerek önceden trafiğe kapatmak suretiyle meydana gelebilecek can kayıplarının önüne geçtik. Bunun dışında çok sayıda köprü, menfez maalesef şu an için yıkılmış durumda. İlçeler ve köy yollarını ulaşıma açma çalışmalarımız halen devam ediyor. Özellikle riskli alanlarda yetkili makamların uyarılarına, ikazlarına vatandaşlarımızın riayet etmelerini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın duyarlı ve dikkatli olmaları kendi menfaatleri icabıdır. Valiliğimiz koordinesinde kriz merkezi oluşturuldu, devletin tüm imkanları seferber edildi."

Yavuz, Karadeniz Sahil Yolu'nun tek yönlü ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

MAHSUR KALAN 165 KİŞİ KURTARILDI

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, 'Sabah saatlerinde başlayan yağmur aralıksız devam ediyor. Üst bölgelerdeki mahallelerde sıkıntı var. 4 köprü yıkılmış vaziyette. Büyük bir afet var' diye konuştu.

Ünye ilçesi Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sel dolayısıyla ilçedeki bir tekstil fabrikasında 165 kişinin mahsur kaldığını anımsatarak, "Vatandaşlarımızın tahliyesi gerçekleştirildi, hayati tehlikeleri yok, şu anda güvenli yerdeler. Onları evlerine ulaştırmak için de arkadaşlarımız sahada çalışıyorlar" dedi.

HEYELANDA 4 KİŞİ YARALANDI

Ordu'nun Ünye İlçesi Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, şiddetli yağışa bağlı olarak ilçenin bir ok noktasında su taşkınları ve heyelanlar oluştuğunu belirterek, 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Güney, yaptığı açıklamada, şiddetli yağışa bağlı olarak ilçenin bir çok noktasında su taşkınları ve heyelanlar oluştuğunu belirterek, "Cevizdere deresi üzerindeki köprü çöktü. Bu noktada yolu zaten daha önceden tedbir amacıyla ulaşıma kapatmıştık. Bu nedenle yaralanma ya da can kaybı söz konusu değil" dedi.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Samsun-Ordu, Ordu-Samsun istikametlerinin ulaşıma kapalı olduğunu vurgulayan Güney, "Derenin bulunduğu bölgelerdeki diğer köprüde de yıkılmalar söz konusu olabileceği için bu nedenle geçiş veremiyoruz. Bir köprü yıkıldı, bir köprüde de kısmi hasar oluştu." diye konuştu.

Güney, ilçede çok sayıdaki mahallede heyelanların devam ettiğini, mahsur kalan vatandaşların ilgili kurumların ekiplerince kurtarıldığını ifade etti.

Cevizdere vadisinde mahsur kalan vatandaşlar olduğunu da aktaran Güney, bunların da kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Güney, Yiğitler Mahallesi'ndeki heyelan dolayısıyla 4 kişinin yaralandığını belirterek, bu kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını sözlerine ekledi.

METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI

Meteoroloji'den yapılan son uyarı şöyle; Doğu Karadeniz'de Perşembe saat 00.00'dan 15:00 kadar fırtına bekleniyor. Başta denizciler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor



