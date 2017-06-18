Ordulu Şehit Uzman Çavuş Onur Tiken toprağa verildi

Tiken, hüzünlü bir törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı., ""Ah canım yavrum, beni bırakıp nereye gidiyorsun" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör operasyonunda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Onur Tiken, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.Şehit Tiken (24) için Çatalpınar ilçesi Ortaköy Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alındı.Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omzunda ilçe stadyumundaki tören alanına getirildi. Burada anne Esma ile baba Alaattin Tiken taziyeleri kabul etti.’nde şehit oğlunu son yolculuğuna uğurlayan Alaattin Tiken, "Ah canım yavrum, beni bırakıp nereye gidiyorsun, beni de götür canım oğlum" diyerek ağlayıp gözyaşı döktü.Törene katılan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş da şehidin yakınlarına taziyelerini iletti. Şehidin 7 ay önce nişanlandığı Aslı İbaç, gazetecilere yaptığı açıklamada,'in tarifi olmayan bir insan olduğunu belirterek, "Vatan sağ olsun, terörün Allah belasını versin. Başka bir şey söylemek istemiyorum." dedi.Jandarma Uzman Çavuş Onur Tiken'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıradaire müdürleri ile diğer ilgililer ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Tiken'in birkaç ay sonra nişanlısı İbaç ile düğün yapmayı planladığı, göreve 2014'de başladığı öğrenildi.