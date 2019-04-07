Ortakaraören’in kadın muhtarı, başkan gibi çalışıcak

31 Mart Yerel İdareler seçimlerinin ardından, Seydişehir Ortakaören Mahallesi’nde muhtarlık yarışında 6 erkek adayın arasından başarıyla çıkan Ayşe Yüksek Demir, gelecekle ilgili projelerini anlattı..

Ayşe Yüksek Demir kimdir?

Seydişehir’in Ortakaraören Mahallesinde doğan kamuda uzun yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan evli ve 2 çocuk annesi Ayşe Yüksek Demir (64), 31 Mart 2019 mahalli idareler seçiminde 6 erkek aday ile yarıştı. Açık ara farkla muhtar seçildi. Mazbatasını alarak işe başlayan Muhtar Ayşe Yüksek Demir, mahallelinin sevgisini kazanmış durumda. 55 yıl belediye ile yönetilen ve büyükşehir yasası ile mahalleye dönüşen, son 5 yıl ise muhtarlıklaile idare edilen Ortakaraören’e ilk kez kadın eli değecek.

Muhtar olma fikri nereden çıktı?

Her şeyden önce ben köye 2 yıl önce dönüş yaptım. Her geldiğimde köyümüzün geriye gittiğini ilerlemediğini gördüm. Kadınlarımızın öteden beri kalıplarını kıramadıklarını hissettim. Kadın olarak bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyordum. Yaşlılar neyse de gençler en azından önlerini açacak bir şeyler yapılmasını istiyorlardı. Burada muhtar olsam memleketime faydalı olacağım diye düşündüm. Ev ev dolaşarak herkesin desteğini aldım.

- Nasıl bir seçim çalışması yürüttünüz, başarınızda kadınların rolü oldu mu?



Benim seçmenlerim hem kadınlarımız hem de erkeklerimizdi. Herkes bana sahiplendiler. Onların hepsiyle görüştüm. Onlarla yakın iletişim ve bağ kurdum. Kadınların yakın desteğini aldım ama erkeklerden de oy aldım çünkü onları iyi şeyler yapabileceğime inandırdım.



Henüz seçimlerin üzerinden az bir zaman geçti ve siz neler yaptınız?

Öncelikle çocuklarımıza park ve gençlerimize motosiklet pisti sözü verdim. Burada kadınlarımız için KOMEK kurslarının açılmasını sağlayacağım. Tarım ve hayvancılık projelerini hayata geçirmek için mahalle sakinlerimizle ortak çalışma yürüteceğiz. Sanat ve kültüre önem vereceğim. Allı kilimlerimizi yeniden dokunmasını sağlayarak canlandıracağız. Buraya müze açılması için çalışacağım. Yemek kültürümüzün tanıtımını yapacağız bunları hanımlarımızla birlikte uğraşacağız.

Köyünüzün kadınları için bundan sonrasında neler var?

Öncelikle bir kültürevi ve toplantı salonuna ihtiyacımız var. Kadınlarla daha rahat bir araya gelmek, ortak alanda konuşmak için de bu önemli. Bir de onların yaptıkları işlerden maddi gelir sağlamalarını istiyorum. Süt ve süt ürünleri var. Köyümüzde eskiden kilim dokumacılığı vardı şimdilerde yapılmıyor. Bunu canlandıracağız. Kadınlar bunlardan para kazanmalı. Mahallemin tanıtımı için şenliklere sanata kültüre önem vereceğim.

Diğer adaylar karşısında nasıl bir çalışma yürüttünüz?



Benimle birlikte 7 muhtar adayımız vardı. Ben gerçekten köy için bir şeyler yapmak istediğime inandırdım. Mahallemizin sorunlarını tespit edip bunları çözüme kavuşturacağıma dair planlarımı anlattım.

Çalışmalarına nasıl devam etmeyi düşünüyorsun?



Öncelikle mahallenin meselelerini iyi bilmeliyiz. Meseleleri bildikten sonra kadın da en az erkek kadar başarılı olabiliyor. Bence “kadından muhtar mı olur” diye düşünenlerin gayretimiz karşısında fikri değişmiştir. Zaman içerisinde hep birlikte güzel yaşanabilir bir mahalle yaratacağız.



Kadın muhtarın avantajı nedir?

Kadın olarak muhtarlığa aday olmam aslında avantaj. Çünkü kadınlar erkeklere göre daha disiplinli. Ayrıca kadınlarımızın sorunlarını iletmede hemcinslerine daha kolay yaklaşabilecekler.

Eşi Vedat Demir, kendisine destek verdiğini muhtarlıktaki kazanım başarısının sadece eşine ait olduğunu kaydetti.

