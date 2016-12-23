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23 Aralık 2016 Cuma 18:19

Osmaniye'li Ramazan Karaca El Bab'ta şehit düştü

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 31 yaşındaki uzman çavuş Ramazan Karaca'nın Osmaniye'deki evine acı haber ulaştı.

Osmaniye'li Ramazan Karaca El Bab'ta şehit düştü
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Osmaniye'li Ramazan Karaca El Bab'ta şehit düştü



Osmaniye Garnizon Komutanlığı'nda görevliyken, yaklaşık bir ay önce geçici görevle Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Uzman Çavuş Karaca'nın şehit olduğu haberini, askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde İstiklal Mahallesi'nde yaşayan eşi Gülnaz Tan Karaca ve annesi Sevim Karaca'ya verdi. Acı haberi alan şehidin eşi Gülnaz ve annesi Sevim, fenalık geçirdi. Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne Sevim Karaca, tedavi sonrası yeniden eve getirildi. Sedye ile eve çıkartılan Sevim Karaca, "Oğlum nereye gittin, biz sensiz ne yaparız. Bir daha dönmeyecek oğlum, keşke senin yerine ben öleydim" diyerek gözyaşı döktü.

Ailenin tek çocuğu olduğu belirtilen ve Umut adında bir çocuğu bulunan şehit uzman çavuş Karaca'nın evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin evinin bulunduğu sokağa da belediye tarafından taziye çadırı kuruldu.

İskenderun'daki bulunan 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay da Osmaniye'ye gelerek şehit Karaca'nın yakınlarına başsağlığı diledi.
Şehit uzman çavuş Ramazan Karaca'nın, yarın düzenlenecek törenin ardından memleketi Kırşehir'in Mucur İlçesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

 
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