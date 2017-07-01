Otel odasında Alman tezgahı; Gezi parkına bildiri attı

POLİSİ ŞAŞKINA ÇEVİREN DÜZENEK

POLİS ALMAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Esrarengiz Alman, Türkiye'de'na bakan bir otel odasından, meydana Türkçe siyasi içerikli bildiri attı. İnternet üzerinden odasındaki yazıcıyla bağlantı kuran Alman'ın tezgahını otel çalışanları bozdu. İşte gizemli olayın detayları.'de'na bakan bir oda tutan Alman vatandaşı otel odasına akıl almaz bir düzenek kurdu. Tuttuğu odaya internet ağı, kamera sistemi ve yazıcı kuran Alman vatandaşı gece yarısı otelden dışarı çıktı.Sabah olduğunda ise Alman vatandaşı Enden Morius S.'nin tuttuğu otelin penrecesinden siyasi içerikli caddeye bildiri yağmaya başladı.Caddeye bildirinin yağdığı otel odasına giren polis gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü..'nin kurduğu özel düzenek ile uzaktan kumanda ederek caddeye bildiriği yağdırdığı belirlendi.Olay Beyoğlu Gezi Parkı karşısında bir otelde meydana geldi.'a gelen Alman vatandaşı. (26), Gezi Parkına bakan bir oda tuttu. Enden Morius S. gece saatlerinde otelden dışarı çıktı. Sabah olduğunda otel odasından caddeye doğru bildiri yağdığını gören otel görevlileri durumu polise bildirdi.Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bildirinin hangi odadan atıldığını tespit ederek odaya girdi. Otel odasına giren polis ekipleri akıl almaz bir düzenekle karşılaştı. Odada otelden ayrı internet ağı, kamera sistemi ve yazıcıdan oluşan düzenek bulan ekipler büyük şaşkınlık yaşadı. Otel odasında inceleme yapılması için Olay Yeri İnceleme ekipleri çağrıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri odada detaylı bir inceleme yaparak delil topladı. Polisler, düzeneğin özel olarak kurulduğunu uzaktan kumanda ile çalıştırıldığını tespit etti.Enden Morius S.'nin hazırladığı bildiriyi dağıtmak için internet üzerinden yazıcıya komut vererek bildirilerin sokağa düşmesini sağladığı tespit edildi.Odadaki kamera sistemi ile de bütün bu sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol ettiği anlaşıldı. Polis siyasi içerikli bildirinin atıldığı düzenekle ilgili Enden Morius S.'yi arıyor. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.