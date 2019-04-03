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Otelde şüpheli ölüm | Genç kadın odasında ölü bulundu

İzmir'e bağlı Ödemiş ilçesinde bir butik otelin yemek salonunu işleten Hamide Gezer kaldığı odada boğazından silahla öldürülmüş olarak bulundu..

Otelde şüpheli ölüm | Genç kadın odasında ölü bulundu

İzmir'e bağlı Ödemiş ilçesinde bir butik otelin yemek salonunu işleten Hamide Gezer kaldığı odada boğazından silahla öldürülmüş olarak bulundu..

03 Nisan 2019 Çarşamba 18:40
Otelde şüpheli ölüm | Genç kadın odasında ölü bulundu

Otelde şüpheli ölüm | Genç kadın odasında ölü bulundu


Bir butik otelin yemek salonunu işleten genç kadın, kaldığı odada silahla vurulmuşy olarak bulundu. İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Hamide Gezer (33), otel odasında silahla boğazından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, öğleden sonra Birgi Mahallesi'ndeki butik otelde meydana geldi.

İddiaya göre, yemek salonu sahibi olduğu öğrenilen Hamide Gezer'in kaldığı odadan öğlen saatlerinde silah sesi geldi. Bunun üzerine, otel çalışanları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, silahla boğazından vurulan Gezer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gezer'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın intihar mı yoksa cinayet me olduğu henüz netlik kazanmadı.

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