Otluk alanda cikan yangın otelleri vurdu



İzmir'de son iki gündür meydana gelen yangınlar büyük hasara neden olurken yerleşim bölgeleri ile otelleri tehdit ediyor. Dün Dikili ilçesi'nde otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle dumandan etkilenen oteller tahliye edilirken bugün de Menderes ilçesinde alevler iki otelde korku dolu anlara neden oldu. etkilenen bazı otellerin tahliye edildiği belirtildi..

OTLUK ALANDA YANGIN OTELLERE ULAŞTI

Menderes Özdere Cumhuriyet Mahallesi Çukuraltı mevkisinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de katıldığı söndürme çalışmaları, 17 arazöz ve 5 dozer ile sürdürülüyor.

İKİ OTELDE KALANLAR HIZLA TAHLİYE EDİLDİ



Bu arada rüzgarın denize doğru esmesi nedeniyle dumandan etkilenen bazı otellerin tahliye edildiği belirtildi.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, yaptığı açıklamada, saat 22.30 civarında çıkan yangına belediye ekipleri olarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de yangına müdahale ettiğini aktaran Kayalar, şunları kaydetti:

"Şu anda iki otelimizde yer alanları tahliye ediyoruz. Havanın karanlık olması nedeniyle uçak ve helikopterle yangına müdahale gerçekleştirilemiyor. Şu an yol trafiğe kapatılmış durumda. Gümüldür yolu üzerinden ve Ahmetbeyli yolu üzerinden araç trafiği verilmekte. Rüzgarın etkisi çalışmaları zorlaştırsa da ekipler canla, başla yangını kontrol altına almaya çalışıyorlar. Umarız en kısa sürede yangını kontrol altına alabiliriz. Ne yazık ki, milli servetimiz, ciğerlerimiz yanıyor. Bir an önce bu felaketin son bulması için canla, başla çalışıyoruz."