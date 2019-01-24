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Otobüste yüksek sesli müzik tartışmasında kan döküldü

İETT otobüsünde başlayan, "yüksek sesle müzik dinleme" tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. İki kardeşin bıçaklandığı kavgada, bıçaklayan kişi de darp edilerek yaralandı. Saldırganı sivil polisler yakaladı.

Otobüste yüksek sesli müzik tartışmasında kan döküldü

İETT otobüsünde başlayan, "yüksek sesle müzik dinleme" tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. İki kardeşin bıçaklandığı kavgada, bıçaklayan kişi de darp edilerek yaralandı. Saldırganı sivil polisler yakaladı.

24 Ocak 2019 Perşembe 11:39
Otobüste yüksek sesli müzik tartışmasında kan döküldü

Otobüste yüksek sesli müzik tartışmasında kan döküldü

İstanbul Eyüpsultan'da bir İETT otobüsünde başlayan, "yüksek sesle müzik dinleme" tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. İki kardeşin bıçaklandığı kavgada, bıçaklayan kişi de darp edilerek yaralandı. Kendisini uyaranlara bıçakla saldıran Kamil Oğuz, otobüs şoförüne de, "Hepinizi doğrayacağım" diyerek tehditler savurdu..


İstanbul Eyüpsultan'da bir İETT otobüsünde başlayan, "yüksek sesle müzik dinleme" tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. İki kardeşin bıçaklandığı kavgada, bıçaklayan kişi de darp edilerek yaralandı.

BIÇAKLA ÜZERİNE YÜRÜDÜ

İETT otobüsünde kardeşleri Mahmut Turan ve Mehmet Emin Turan'la yolculuk yapan Şerife Turan, ön koltukta oturan ve yüksek sesle müzik dinleyen Kamil Oğuz'u uyardı. İddiaya göre Oğuz bu sırada elinde bulunan bıçakla Şerife Turan'ın üzerine yürüdü. Kardeşleri de araya girince tartışma otobüs dışına sıçradı.

TEHDİTLER SAVURDU

Feshane Caddesi üzerinde ilerlerken otobüs içerisinde tartışmaya otobüs şoförü de katıldı. Durağa yaklaştığında otobüsü durduran şoför, Kamil Oğuz'u aşağı indirmeye çalıştı. Bu sırada iddiaya göre Oğuz, otobüs şoförüne de, "Hepinizi doğrayacağım" diyerek tehditler savurdu.

İKİ KARDEŞ KOLTUK ALTINDAN BIÇAKLANDI

Otobüsten inen 2 kardeş ile Kamil Oğuz'un tartışması dışarda kavgaya dönüştü. Bu sırada olay yerinde bulunan sivil polis de kavgaya müdahale ederek bıçağı Oğuz'un elinden aldı. Koltuk altlarından yaralanan iki kardeş ile darp sonucu yaralanan Kamil Oğuz hastaneye kaldırıldı. 3 kardeş şikayetçi olurken, Oğuz ise ifadesi alındıktan sonra savcı talimatıyla serbest bırakıldı.


SİVİL POLİS MÜDAHALE ETTİ

Görgü tanığı Beşir Gün, "Kavga otobüste başlamış, yaşlı olan müzik dinliyormuş gençler de sesi biraz kısar mısın? demiş. O da 'ben de sizden rahatsız oluyorum, siz sessiz olun' demiş ve gençlere küfretmeye başlamış. Sonra da bıçağı çıkarıp ikisini de bıçaklamış. Sonra bıçaklayan adamı yakalayıp, dövdüler. O da darptan yaralandı. Kavgayı biz ayırdık, sivil polis geldi adamın elinden bıçağı aldı" diye konuştu.
 

Son Güncelleme: 24.01.2019 14:24
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