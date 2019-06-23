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Otomobil, motosikletli gruba daldı, 1 ölü 2 yaralı var

Üsküdar Acıbadem'de gece yarısı meydana gelen feci kazada, bir otomobil, motosiklet sürücülerine çarptı. 1 ölü 2 ağır yaralı var

Otomobil, motosikletli gruba daldı, 1 ölü 2 yaralı var

Üsküdar Acıbadem'de gece yarısı meydana gelen feci kazada, bir otomobil, motosiklet sürücülerine çarptı. 1 ölü 2 ağır yaralı var

23 Haziran 2019 Pazar 08:01
Otomobil, motosikletli gruba daldı, 1 ölü 2 yaralı var

Otomobil, motosikletli gruba daldı, 1 ölü 2 yaralı var


İstanbul Üsküdar, D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobilin çarptığı diğer motosikletteki iki kişi ise ağır yaralandı..

Feci kaza, D-100 Karayolu Acıbadem mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametine ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda ilerleyen bir motosiklet grubundaki Berkcan Karabulut'un kullandığı motosiklete çarptı. DHA'nın haberine göre; kontrolden çıkan otomobil, aynı gruptan diğer motosiklete çarptıktan sonra bariyere vurarak durabildi. Çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri motosiklet sürücü Berkcan Karabulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer motosikletteki İlkan Barışkan ve Furkan Ayaz kazada ağır yaralandı. Yaralılar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet grubundaki bazı sürücüler kazanın ardından sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde bir süre trafik oluşurken otomobil ve motosikletler çekici yardımıyla kaldırıldı. Olay yeri inceleme ve trafik ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasından ardından Berkcan Karabulut'un cansız bedeni cenaze aracına konularak Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

İsmi henüz öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü ise Doğancılar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

Anahtar Kelimeler:
ÜsküdarAcıbademD-100Motosiklet
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