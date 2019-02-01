Otoyolda faciadan dönüldü; Gaz tankeri ile hafriyat kamyonu çarpıştı



İstanbul'da Atatürk Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu ile gaz yüklü tanker çarpıştı. Facianın eşiğinden dönülen kaza sonrası yolda trafik uzun süre aksadı.

Kuzey Marmara Otoyolu girişinde hafriyat kamyonu gaz tankerine çarptı. Kaza sonrası hafriyat kamyonu alev alev yandı. Ekipler gaz tankerinde yaşanabilecek olası bir patlamaya karşın yoğun güvenlik önlemleri aldı..



Edinilen bilgilere göre kaza, Kuzey Marmara Otoyolu İkitelli mevkii Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. Hafriyat kamyonu, önünde seyir halinde olan gaz tankerine çarptı.

Kaza nedeniyle hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Kamyon alev alev yanarken, gaz tankerinde de sızıntı meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi.



İstanbul İtfaiyesi'rde görevli özel donanımlı itfaiyeciler yangına köpükle müdahale ederken, polis ekipleri de gaz tankerinde yaşanabilecek olası bir patlamaya karşın yoğun güvenlik önlemi aldı. Otoyolun Atatürk Havalimanı istikameti trafiğe tamamen kapatıldı.

Kontrollü olarak yol trafiğe açılırken kazaya neden olan araçlar bölgeden güçlükle çekildi.