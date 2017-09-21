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Özel hastanede yaşlı hastayla dalga geçen hemşireler

Burası özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesi. Yaşlı ve zor durumda olan vatandaşa sigara veren ve yakmaya çalışan hemşirelerin, hastayla alay etmesi kameralara yansıdı.

Özel hastanede yaşlı hastayla dalga geçen hemşireler

Burası özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesi. Yaşlı ve zor durumda olan vatandaşa sigara veren ve yakmaya çalışan hemşirelerin, hastayla alay etmesi kameralara yansıdı.

21 Eylül 2017 Perşembe 14:47
Özel hastanede yaşlı hastayla dalga geçen hemşireler

Özel hastanede yaşlı hastayla dalga geçen hemşireler

Özel bir hastenenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören yaşlı bir hastayla dalga geçen, hastaya sigara yaktırmaya çalışan hemşirelerin çektiği görüntüye kamuoyunda tepki yağıyor. Konuşmakta güçlük çeken, kolunda ve yüzünde yaralar olduğu görülen hastaya bakarak kendi aralarında gülen hemşirelerin, adı bilinmeyen vatandaşa el hareketi yaptığı görüntülerde yer alıyor.

YOĞUN BAKIM HASTASIYLA ALAY ETTİLER

Sakarya'da bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çekilen skandal görüntüler tepkilere neden oldu. Yaşlı ve zor durumda olan adamın eline sigara veren şahıslar o anları görüntüleyip kendilerince eğlendiler.

ALAY EDİLDİĞİNİ ANLAYINCA HASTA KÜFÜR ETTİ


Olay, geçtiğimiz günlerde Sakarya'da bulunan özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre yoğum bakım ünitesinde tedavi gören ve ismi öğrenilemeyen bir hastaya, hemşireler sigara vererek dalga geçti. O anlar ise başka bir hemşire tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Görüntülerde, hemşirelerin yaşlı adama sigara ve çakmak verdikleri, hastanın sigarayı ağzına götürmesi, yine hemşirelerin hastayı engellemeleri yer alıyor. Tüm bu anlarda ise hemşireler kahkahalar atıyor.

Bir hemşire ise yaşlı adama, "Sen sigara içiyor muydun?" sorusunu soruyor. Kendisi ile dalga geçildiğini anlayan hasta ise, en son küfür ederek sigarayı yere atıyor.

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