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Panik atak krizi, uçakta tahliye botunu patlattı

Bindiği yolcu uçağında panik atak geçiren yolcunun neden olduğu kargaşa hostesleri ve uçuş ekibine zor anlar yaşattı.

Panik atak krizi, uçakta tahliye botunu patlattı

Bindiği yolcu uçağında panik atak geçiren yolcunun neden olduğu kargaşa hostesleri ve uçuş ekibine zor anlar yaşattı.

11 Haziran 2019 Salı 00:29
Panik atak krizi, uçakta tahliye botunu patlattı

Panik atak krizi, uçakta tahliye botunu patlattı


Antalya-İstanbul seferini yapmak üzere kalkış izni için bekleyen uçakta yabancı uyruklu bir yolcu panik atak rahatsızlığı geçirince yolcuların acil durumlarda tahliyesini sağlayan slide olarak adlandırılan iki acil tahliye botunu patlattı.Yetkililer 20 bin dolar değerinde olan iki slide'ın bir daha kullanılamayacağını ve yolcudan davacı olacaklarını söyledi.


Antalya-İstanbul seferini yapmak üzere yolcu alan Onur Havayolları´na ait Airbus 330 tipi uçağı kapı kapattıktan sonra kalkış izni için beklemeye başladı. Uçağın 20 dakika kadar bekleme süresinde yabancı uyruklu olduğu ve panik atak rahatsızlığı geçirdiği bildirilen bir yolcu olay çıkardı. İçinde 219 yolcu bulunan uçağın orta bölümdeki kapılara yüklenen yolcuya kabin ekibi engel olmaya çalıştı ancak yolcu iki kapıdaki acil durumlarda yolcuların tahliyesini sağlayan slide olarak adlandırılan iki tahliye botun açılmasına yol açtı. Pilotların durumu bildirmesiyle uçağa polisler geldi.

İKİ SLİDE´IN FİYATI 20 BİN DOLAR

Yabancı yolcu gözaltına alınırken uçak tahliye edildi ve diğer yolcular terminale götürüldü. Onur Havayolları uçağının ekibi olayla ilgili olarak kuraldışı yolcu raporu tutarken, uçağın slide yenilenmesinin ardından sefere verileceği ifade edildi. Onur Havayolları yetkilileri ise, yolcudan davacı olacaklarını söyledi. Bu arada açılan iki slide´ın fiyatının yaklaşık 20 bin dolar olduğu, patlayan slide´ların kullanılamayacağı da belirtildi.

YOLCULAR İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Antalya-İstanbul seferini yapmak için kalkış izni bekleyen Onur Air'e ait Airbus A330 tipi uçağı, 20 dakika pistte bekleyince panik atak geçirip, iddiaya göre olay çıkaran İranlı yolcu Muhned Muhammet Oudah, tahliye butonuna basarak 'slide' olarak adlandırılan acil tahliye botunu patlattı. Olayın ardından ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan İranlı yolcu Muhned Muhammet Oudah, Antalya Havalimanı Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Uçakta yaaklaşık 20 bin dolar zarara neden olan Muhned Muhammet Oudah ve uçağın 219 yolcusu, daha sonra aynı havayolu şirketinin tahsis ettiği başka bir uçakla İstanbul'a gönderildi.

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