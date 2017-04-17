Partili Cumhurbaşkanı ve HSK hemen yürürlüğe girecek

HSK'DA ÜYE SAYISI 13'E DÜŞÜRÜLECEK

ERDOĞAN AK PARTİ'YE ÜYE OLABİLECEK

Dün yapılan halk oylamasının ardından yüzde 51.4 oy alan Anayasa değişikliği sonrası ilk iki maddenin YSK sonuçlarını açıklamasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. İki yıllık süre içerisinde çok sayıda kanun maddesi değişecek. CHP Genel Merkezi, referandum öncesi en az 2 bin kanun maddesinin değişmesi için TBMM'nin yoğun olarak çalışacağını duyurmuştu.Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören Anayasa değişikliği, halkın onayından geçti. 18 maddelik değişikliğin 2 maddesi hemen yürürlüğe girecek.Edinilen bilgiye göre ilk aşamada Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 30 gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) olarak yeniden yapılandırılacak. Yeni HSK’da üye sayısı 22’den 13’e inecek. Yeni HSK üyeleri kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazete’de yayımlanmasını takip eden 1 ay içerisinde seçilecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti’ye üye olabilmesinin önü açıldı. Erdoğan, kesin sonuçların Resmi Gazete’de yayımlanmasının hemen ardından AK Parti’ye üye olabilecek. Halkın onayından geçen diğer maddeler, ilk yapılacak genel seçimde uygulamaya girecek. Anayasa’da ilk genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi 3 Kasım 2019 olarak belirlendi. Ancak bu tarihin öne alınması da mümkün olacak.