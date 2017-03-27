Payitaht'ın Osmanlıca'sı evlere şenlik

SADECE OKUYUN, KÂFİ...

MUHAFAZAKÂRLIK VE BİLGİ

Gazeteci Yazar Murat Bardakçı, bugün kaleme aldığı köşe yazısını'in yeni dizisi'a ayırdı. İyi de yaptı. Payitaht dizisinde yer alan çok sayıda abartılı hatayı bir türlü düzeltme gereği duymayan yapımcı şirket, film sahnelerinde sık sık izleyicinin gözüne gözüne sokulan evraklardaki fahiş Osmanlıca hatalarıyla yüzleşti.Osmanlıca okuma yazma bilmeyen milyonlarca izleyicinin bir döneme damgasını vuran tarihi olayların içinden fırlayıp günümüze ulaşan evraklarla karşılaşırken, konunun uzmanları görülen hatalara isyan etmeye başladı. Çünkü dönemin İstanbul'u, dönemin kitapları, matbuatı ve saraydan yürütülen yazışmalar evlere şenlik hatalarla dolu.Osmanlı evrakları konusunda Türkiye'nin en önemli oteritelerinden biri olarak tanıdığımız Murat Bardakçı, eksik olmasın bu hataları bu kez izleyenlerin değil, yapımcı, yönetmen, senarist, artık kim varsa onların gözüne sokmakla kalmamış, adeta bazı sahnelerden evimizin içine fırlayan evrakları, adı geçenlerin yüzüne çarpmış.Her bölümü milyonlarca liraya mal olan dizinin, yapımcı şirketi ile ilgili ayyuka çıkan dedikodular yetmezmiş gibi, bir de vatandaşın tarihe olan ilgisiyle alay edercesine yaptığı fahişe hatalar umarız bu yazıdan sonra 'Tarihe' karışır.Senelerden buyana Türkiye’de entellektüelliğin başta gelen şartının eski harfleri bilmek olduğunu, yabancı dilleri sular seller gibi konuşsanız ve geniş mi geniş bir kültürüre sahip olsanız bile eski harflere âşinâ değilseniz, meselâ dedenizin büyükannenize yazdığı mektubu okumaktan âciz iseniz entellektüel sayılmayacağınızı söylerim.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2012 Mayıs’ında eski harflerin okullara seçmeli ders olması gerektiğini söylemesinin ardından konu Millî Eğitim Şûrası’nda ele alındı, birkaç kanun teklifi verildi, eski harflere merak arttı ve belediyeler ile bazı vakıflar Osmanlıca kursları açtılar. Bu kurslara şimdi ikiyüz binden fazla meraklı gidiyor ve eski yazıyı öğrenmeye çalışıyor.Eski harfleri okumak ile yazmak ise farklıdır: Bu devirde Eski Türkçe’yi okumayı öğrenebilir ama yazamazsınız, zira yazmak başka bir iş, başka bir kültür, bambaşka bir dünyadır. Eski harfler bugün konuşulduğu gibi yazılan alfabemizin aksine İngilizce’de, Fransızca’da, Arapça’da yahut daha başka dillerde olduğu gibi başka yazılır, başka okunur.Dolayısı ile sadece kitap yazısını okuyacak seviyeye gelin, kâfi... Merakınız devam ettiği takdirde elyazısı ile diğer hat çeşitlerini daha sonra da öğrenebilirsiniz ama yazmaya kalkmanız sadece vakit israfıdır ve hatâsız imlâ da bu devirde artık mümkün değildir!Bu imkânsızlığa rağmen ısrarla yazmaya heves ederseniz ne mi olur?Son haftaların en revaçtaki dizisi “Payitaht Abdülhamid”de olduğu gibi sıra sıra çam devirirsiniz...Bu şekilde daha dünya kadar yazma hatası var ama acı acı tebessüm ettiren iki yanlışı daha nakledeyim:Hele bir “Yahya” meselesi var ki, estağfirullah! İsmini Hazreti Yahya’dan alan şair Şeyhülislâm Yahya Efendi’nin adını berbad etmişler! “Yahya”da “y”den sonra “elif” konmadığı, sonunda da “ye”nin bulunduğu bilinmediği için başa ve sona yine tuğ gibi “elif”ler dikilmiş, kelime eğilip bükülüp böyle garip bir hâle getirilmiş!Bir peygamberin isminin bile düzgün yazılmadığı dizideki diğer hatâları söylememe gerek var mı?“Payitaht Abdülhamid”in danışmanları ne iş yaparlar, eski imlâ ile alâkası olmayan bu ayıpların sorumlusu kimdir, düzgün imlâ ile yazabilecek uzmanlardan istifade edilememesinin sebebi bütçenin yetmemesi midir, baştan aşağı yanlış yazılmış belgeleri ekranda milletin gözüne sokarcasına göstermek şart mıdır ve bunları en azından flu şekilde göstermek neden akıl edilmez, bilmiyorum...Ama unutmayalım: Muhafazakâr kültürün ilk şartı bilgi sahibi olmaktır; gelenekleri ve kültürü müdafaaya kalkıştığınız takdirde bunları hem bilmeniz; hem de sıkı, yorucu ve terletici bir çalışmayı göze alıp özen göstermeniz gerekir! O kültüre âşinâ olmadan etrafa mesajlar saçmaya kalkışırsanız gerçi müşteri bulursunuz ama aslında hem ayıp edersiniz, hem de komik olursunuz!