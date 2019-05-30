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Pençe Harekatı şehidi Uzman Çavuş Taşhan toprağa verildi

Pençe harekatı sırasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle uğurlandı.

Pençe Harekatı şehidi Uzman Çavuş Taşhan toprağa verildi

Pençe harekatı sırasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle uğurlandı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 17:40
Pençe Harekatı şehidi Uzman Çavuş Taşhan toprağa verildi

Pençe Harekatı şehidi Uzman Çavuş Taşhan toprağa verildi


PKK'lı teröristlere yönelik Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe Harekatı sırasında el yapımı patlayıcı tuzağının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan memleketinde binlerce vatandaşın katıldığı törenle toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Pençe Operasyonu'nda, teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan iki askerden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan (28),memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi..

Irak'ın kuzeyinde şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın cenazesi, sabah saatlerinde Necip Fazıl Şehir Hastanesi Morgu'ndan alınarak Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki baba ocağına götürüldü. Burada dua edilip helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Türkoğlu Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen törene; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuayip Alpay, Kahramanmaraş milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Uğur Bülent Acarbay, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile şehidin yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

"BİR TANESİNİ BANA VERSİNLER EZEYİM"

Törende, bekar olan şehidin anne ve babası Ayşe-Halis Taşhan ile kardeşleri güçlükle ayakta durdu. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal'ın teselli etmeye çalıştığı anne Ayşe Taşhan, göğsüne iğne ile takılan oğlunun fotoğrafını öpüp, 'Kuzum' diye gözyaşı döktü. Törene katılan şehidin bir silah arkadaşı başsağlığı dilediği Taşhan Ailesi'nin acısını paylaştı. Bu sırada şehidin annesi Ayşe Taşhan, "Götürsünler beni, bir tanesini bana versinler ezeyim onu. Ezeyim, paralayayım" dedi.

"İNLERİNE GİRİN, SAĞ BIRAKMAYIN"

Şehidin kız kardeşi de kendilerine başsağlığı dileyen şehit uzman çavuşun silah arkadaşından dikkatli olmalarını isteyerek, "İnlerine girin onların. Sağ bırakmayın, hiç sağ kalmasınlar" diyerek, PKK'lı teröristlere lanet etti. İl Müftüsü Celal Sürgeç'in cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın naaşı gözyaşları arasında Türkoğlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
 

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Pençe HarekatıPençe OperasyonuTürkoğlu
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