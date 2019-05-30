Pençe Harekâtı’nda 19 PKK’lı terörist öldürüldü



PKK'lı teröristlere yönelik 3 gün önce başlatılan Pençe Harekatı, Irak'ın Kuzey kesiminde Hakurk ve çevresinde devam ediyor. Harekatın 3. gününde Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtında 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekat kapsamında şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu.

YERLİ SİLAH SİSTEMLERİ KULLANILIYOR

Terör örgütüne yönelik sınır ötesi operasyonunda Türkiye'nin milli imkanlarıyla geliştirdiği Bora Füzeleri ilk kez sahada kullanıldı. 280 KM menzilli Bora Füzeleri'nin nereden ateşlendiği bilinmiyor. Ancak füze sistemlerinin belirlenen hedefleri imha ettiği açıklandı. ATAK helikopterleri ve Fırtına Obüsleri'nin yoğun olarak kullanıldığı Pençe Harekatı'nda önceki gün EYP tuzağında iki askerimiz şehit düşmüştü.

AMERİKAN ASKERİ YARDIMININ ÖNÜ KESİLDİ

Terör örgütü PKK'ya, ABD yönetiminin sadece Suriye'de değil, Irak'ta da destek verdiği ortaya çıktı. Harekatın Irak derinliklerinde nihai hedefin Kandil olduğunu belirten uzmanlar "ABD, Erbil üstünden Kandil ve Hakurk'a inen yardım koridoru oluşturmuş. Pençe Harekatı ile bu yardım koridorunun da önü kapatıldı. Son operasyonlar sırasında, örgütün Suriye ve ABD'nin Erbil'den sağladığı ağır silahlar ortaya çıktı" değerlendirmesi yaptı.

