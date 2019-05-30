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Pençe operasyonu şehitleri bugün uğurlanıyor

Kuzey Irak'ta karadan ve havadan devam eden Pençe Harekatı sırasında şehit düşen iki askerimizin naaşı toprağa verilmek üzere dualarla memleketlerine uğurlandı.

Pençe operasyonu şehitleri bugün uğurlanıyor

Kuzey Irak'ta karadan ve havadan devam eden Pençe Harekatı sırasında şehit düşen iki askerimizin naaşı toprağa verilmek üzere dualarla memleketlerine uğurlandı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 01:21
Pençe operasyonu şehitleri bugün uğurlanıyor

Pençe operasyonu şehitleri bugün uğurlanıyor

PKK'lı teröristlere yönelik Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe Harekatı şehitleri Yüksekova’da törenle memleketlerine uğurlandı. Şehitler bugün toprağa verilecek.


Kuzey Irak'taki Pençe Harekatı kapsamında, PKK'lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan askerlerin naaşı memleketlerine uğurlandı.

Şehit düşen Piyade Tğm. Raşit Aydın ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın naaşı memleketlerine uğurlanmak üzere Yüksekova ilçesine getirildi. Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda şehitler için tören düzenlendi.

Törene; Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, İlçe Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, asker ve polis erkanı katıldı.


Helikopterle havalimanına getirilen şehit cenazeleri askerlerin omuzlarında uçağa bırakıldı.

Duaların ardında şehitler memleketlerine uğurlandı.
 

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