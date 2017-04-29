Pendik Belediyesi, köylünün tarlasına törenle el koyuyor

Pendik Belediyesi, etrafı ormanlar ve yeşilliklerle çevrili Kurna Köyü'nde 'Buraları yeşil alan ilan ettik, ağaç dikiyoruz' bahanesiyle vatandaşın tapulu arazisine el koyuyor. Pendik çevresinde ağaç dikilmesi gereken binlerce metrekarelik boş alan dururken, köylülerin tapulu tarlasını yeşillindermeye kalkan belediyenin gerçek niyeti henüz bilinmiyor.
İstanbul Pendik Belediyesi, vatandaşın tarlasını bugün düzenleyeceği tören ve basın toplantısıyla el koyuyor. Türkiye'nin en güzel köylerinden biri olarak şiirlere türkülere konu olan Kurna Köyü, önce otoyol bahanesi, ardından da ağaçlandırma gerekçesiyle AK Parti'li belediyelerin rant alanına dönmek üzere.
600 YILLIK TARİHİ KÖY İÇİN TALAN KARARI
Pendik'e bağlı Kurna köyü doğal güzelliği Kuzey Marmara Otoyol projesi ile tahrip edilirken, hızını alamayan belediye, vatandaşın tapulu tarlalarını 'Ağaçlandırma bahanesiyle' el koyuyor. Otoyol projesinde ormanlık alanlar yok edilirken, belediyenin ağaçlandırma bahenesine tepki gösteren vatandaşlar yasadışı el koyma girişimini engellemek için hukuk mücadelesi veriyor.
BELEDİYE'NİN ASIL NİYETİ RANT DAĞITMAK
Ziraat ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Kurna sakinleri, Kurna'nın sahip olduğu doğal güzelliğin başlarına dert olduğunun farkında. Yıllardır inşaat şirketleri ve belediyenin tarlalarını ele geçirmek için büyük baskı oluşturduğunu belirten Kurnalı köylüler, asıl büyük felaketin maden ruhsatı alan şirketlerden geldiğini ifade ediyor. 30 yıl önce 2B'ye çıkan, orman özelliğini yitirdiği için köylülere tarım yapması için satılan arazilerin Milli Emlak kararıyla köylülere tescil edildiğini belirten Kurnalı vatandaşlar, Pendik Belediyesi'nin rant peşinde koştuğunu ileri sürüyor.
Vatandaşların yıllardır ekip diktiği tapulu arazisini önce ağaçlandırmayı ardından da parsalleyerek villa tipi lüks konut yapmak isteyenlere satmayı amaçladığını iddia eden vatandaşlar 'Haksız ve hukuksuz bir uygulamayla karşı karşıyayız. Pendik Belediyesi ağaç dikmek istiyorsa, ilçe sınırları içerisinde yeşile hasret yerler var, gitsin oraya diksin, bizim tapulu mülkümüze el koyarak şov yapmaya kalkmasınlar. Daha önce de belediye otobüsleriyle aynı yere geldi. Mahkeme o zaman da bunları men etti. Köylünün tarlasını yasa dışı yollarla rant çevrelerine peşkeş çekmeye hazırlanan Pendik Belediyesi, mahkeme kararlarını hiçe sayıyor. Bu durumu zalimliği devletimizin ilgili birimlerine de şikayet ediyoruz' diyerek seslerini duyurmaya çalıştılar..
NEDEN KURNA KÖYÜ?
Kurna İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'na yakınlığı ile bilinen, Türkiye'nin en önemli otoyollarının hemen kıyısında bulunmasıyla dikkat çekiyor. Ormanlık alanın hemen bitişiğinde yer alan Kurna Köyü bu özelliğiyle İstanbul'da lüks konut alanı arayanların iştahını kabartıyor. Bazı belediyelerin önce yeşil alan ilan ederek, ardından imara açtığı çok sayıda lüks site inşaatına ruhsat verdiği İstanbul'da Kurna'nın da aynı akibete uğramasından korkuluyor. İmar planlarında Cami, okul ve park olarak ayrılan yeşil alanların bile yıllar içinde talan edildiği Pendik'te, Kurna Köyü sakinleri kamuoyunun duyarsızlığından yakınıyor. Uydu fotoğraflarını örnek gösteren Kurnalı vatandaşlar "Merak eden Kurna Köyü Pendik'te bir baksın. Belediye'nin ağaçlandırmaması gereken tek yer belki de Kurna. Pendik Belediye Başkanı, Kurna'ya gelene kadar yol üstünde, şehir merkezinde yüzlerce binlerce ağaçlandırılacak yer görecektir. Neden Kurna'da vatandaşın tapulu tarlalarını ağaçlandırma gereği duydu? Bu orman, ağaç sevgisi durduk yerde neden depreşti? Kurnalı köylülerin toprakları için kimlere söz verildi? Bu soruların cevaplarını biz de merak ediyoruz" diyor.