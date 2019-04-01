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Pentagon, Türkiye'ye F-35 satışını durdurdu

Türkiye'ye saldıran terör örgütlerine on binlerce TIR ağır silahlar veren, yüzlerce milyon dolarlık maddi destek sağlayan ABD, NATO ortağı Türkiye'ye parasını peşin peşin ödediği uçakların satışını durdurdu..

Pentagon, Türkiye'ye F-35 satışını durdurdu

Türkiye'ye saldıran terör örgütlerine on binlerce TIR ağır silahlar veren, yüzlerce milyon dolarlık maddi destek sağlayan ABD, NATO ortağı Türkiye'ye parasını peşin peşin ödediği uçakların satışını durdurdu..

01 Nisan 2019 Pazartesi 23:46
Pentagon, Türkiye'ye F-35 satışını durdurdu

Pentagon, Türkiye'ye F-35 satışını durdurdu


Amerika, NATO ortağı Türkiye'nin parısını ödeyerek satın aldığı F-35 savaş uçaklarının satışını durdurduğunu açıkladı. PKK ve DEAŞ'li teröristlerin silah tedarikçisi, Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren Pentagon, yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ABD ziyaretinden hemen bir gün önce F-35 sevkiyatını durdurduğunu bildirdi. 

ABD Savunma Bakanlığı, "Türkiye’nin F-35 programından ayrılması halinde F-35 tedarik zincirinin olumsuz etkilenmemesi için önlemler aldık" açıklamasını yaptı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, "Türkiye'nin S-400 konusundaki net kararı göz önünde bulundurularak, Türkiye'nin F-35 operasyonel kapasitesiyle bağlantılı teslimat ve faaliyetler askıya alınmıştır. Bu önemli konuyla ilgili Türkiye ile diyaloğumuz devam etmektedir" denildi.

Diğer yandan ​Pentagon'un açıklamasında, "Türkiye'nin F-35 savaş uçakları için ürettiği parçaların yerini alabilecek ikincil kaynakları oluşturuyoruz" ifadeleri yer buldu.

Reuters'ın haberine göre ABD, F-35 uçaklarıyla alakalı olan bazı ekipmanların Türkiye'ye teslimini askıya aldığını duyurdu.

Konuyla ilişkili kaynaklara dayandırılan haberde, ABD'li yetkililerin söz konusu askıya alma işlemini Türk yetkililere bildirdikleri açıklandı. 

ÇAVUŞOĞLU YARIN ABD'YE GİDİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Venezüellalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile düzenlediği ortak basın toplantısında ABD'ye gideceğini söylemişti.

Çavuşoğlu, ABD ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüşeceği bilgisini vermişti.

ABD Savunma Bakanlığı, "Türkiye’nin F-35 programından ayrılması halinde F-35 tedarik zincirinin olumsuz etkilenmemesi için önlemler aldık" açıklamasını yaptı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, "Türkiye'nin S-400 konusundaki net kararı göz önünde bulundurularak, Türkiye'nin F-35 operasyonel kapasitesiyle bağlantılı teslimat ve faaliyetler askıya alınmıştır. Bu önemli konuyla ilgili Türkiye ile diyaloğumuz devam etmektedir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
PentagonNATOF-35
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