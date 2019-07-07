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Piknik dönüşü facia, 2 kadın can verdi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde piknikten dönenleri taşıyan traktörün römorkundan düşen 2 kadın hayatını kaybetti.

Piknik dönüşü facia, 2 kadın can verdi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde piknikten dönenleri taşıyan traktörün römorkundan düşen 2 kadın hayatını kaybetti.

07 Temmuz 2019 Pazar 23:27
Piknik dönüşü facia, 2 kadın can verdi

Piknik dönüşü facia, 2 kadın can verdi

Hafta sonu ailecek piknik gezisinden dönenleri taşıyan trkattör römorkundan yola düşen iki kadın can verdi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde piknikten dönenleri taşıyan traktörün römorkundan düşen 2 kadın hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Gölyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, piknikten dönen Nail Ş. (62) idaresindeki traktörün römorkunda bulunan eşi Neslihan Ş. (52) ile Berrin O. (52) sarsıntı nedeniyle römorktan düştü.

Edinilen bilgilere göre traktörün üzerinden geçtiği Neslihan Ş. ve Berrin O. ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan iki kadın burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayı haber alan Neslihan Ş. ve Berrin O.’nun yakınları hastaneye akın ederek sinir krizi geçirdi.

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BursaOrhangaziPiknikKazaSon Dakika Haberler
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