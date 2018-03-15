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Pilot Melike Kuvvet Konya'da toprağa verildi

İranda meydana gelen kazada can veren, FETÖ'cü hainlerin kurduğu çirkin kumpas tuzaklarının mağduru Konyalı Pilot Melike Kuvvet, son yolculuğuna uğurlandı.

Pilot Melike Kuvvet Konya'da toprağa verildi

İranda meydana gelen kazada can veren, FETÖ'cü hainlerin kurduğu çirkin kumpas tuzaklarının mağduru Konyalı Pilot Melike Kuvvet, son yolculuğuna uğurlandı.

15 Mart 2018 Perşembe 16:50
Pilot Melike Kuvvet Konya'da toprağa verildi

Pilot Melike Kuvvet Konya'da toprağa verildi

Türkiye onu TSK'nın ilk kadın pilotlarından biri olarak tanıdı. FETÖ'cü hainlerin kumpas davalarında hedef haline getirilen Melike Kuvvet çok sevdiği TSK'dan çirkin iftiralarla atıldı. İran'da düşen özel jetin pilotu Konyalı Melike Kuvvet, bugün toprağa verildi..

FETÖ'cü hainlerin çirkin iftiralarına maruz kalan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden aynı çetenin uzantıları tarafından ihraç edilen pilot Melike Kuvvet, Konya'da ailesi, sevenleri ve eski silah arkadaşlarının omzunda son yolculuğuna uğurlandı. 
Tabutuna Türk bayrağı ve askeri pilotluğu döneminde giydiği tulumu örtülen Melike Kuvvet'in cenaze töreninde göz yaşları adeta sel oldu

Pilot Melike Kuvvet'in cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kuvvet'in cenazesi gece yarısı uçakla memleketi Konya'ya getirildi. Kadın pilot için defnedileceği Üçler Mezarlığı yanındaki Hacıveyis Camiine cenaze töreni düzenlendi.

Törene ailesinin yanı sıra yakın arkadaşları ve uçuş okulu öğrencileri de katıldı. Anne Emine, ablası İlknur Kuvvet ve yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşları döktü. Kadın pilotun tabutuna Binbaşı rütbeli pilot uçuş tulumu bırakılırken daha önce birlikte görev yaptığı arkadaşları saygı nöbeti tuttu. Merve Kuvvet, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

GÖZYAŞLARIYLA GETİRİLDİ

İran'da düşen jette hayatını kaybeden 41 yaşındaki kabin memuru Eda Uslu için cenaze töreni düzenlendi. Uslu'nun tabutu sevenlerinin omuzlarında cenaze töreninin düzenleneceği Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'ne getirildi. Burada Uslu'nun annesi, kız kardeşi ve ağabeyi taziyeleri kabul etti. Acılı ailenin tabut başında uzun süre gözyaşı döktüğü görüldü. Uslu için öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak.

Anahtar Kelimeler:
Melike Kuvvet
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