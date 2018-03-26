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PKK Kamplarını akşam baskını; 12 terörist etkisiz hale getirildi

Afrin harekatı devam ederken TSK'nın Kuzey Irak topraklarında karadan ve havadan yürüttüğü operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 67'yi buldu.

PKK Kamplarını akşam baskını; 12 terörist etkisiz hale getirildi

Afrin harekatı devam ederken TSK'nın Kuzey Irak topraklarında karadan ve havadan yürüttüğü operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 67'yi buldu.

26 Mart 2018 Pazartesi 22:29
PKK Kamplarını akşam baskını; 12 terörist etkisiz hale getirildi

PKK Kamplarını akşam baskını; 12 terörist etkisiz hale getirildi


TSK'nın Kuzey Irak topraklarında karadan ve havadan yürüttüğü operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 67'ye çıktı. Bugün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda 12 PKK'lı terörist öldürüldü.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonlarda toplam 67 terörsitin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bu arada Irak hükümetinin, Sincar'da kontrolü tamamen sağlandığı yolunda gelen bilgilerin Ankara'ya gelen istihbarat raporlarıyla teyid edildiği bildirildi..


Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK), Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu.

TSK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hakkari’de görev yapan komandolar tarafından Kuzey Irak Hakurk/Kani Rash Bölgesinde sürdürülen operasyonlarda 12 terörist, düzenlenen hava harekâtı sonucunda etkisiz hale getirilmiştir. 10 Mart 2018'de başlayan operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 67 olmuştur."

BOZDAĞ: SİNCAR'DAKİ DURUMU TEYİT ETTİK


Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ''Irak ordusunun Sincar'da bazı bölgelere yerleştiğini teyit ettik'' dedi.

Bozdağ, Irak ordusunun Sincar'da bazı bölgelere yerleştiğine dair bilgileri teyit ettiklerini söyledi. 

''Irak tarafından yapılan açıklamaları Türkiye yakından takip etmektedir. Terör örgütünün Sincar'dan çekildiği izlemini uyandırdığı için farklı üniforma altına gizlenerek bölgede varlığını devam etirmesini Türkiye olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Umarız ki Irak ordusu Türkiye'nin beklentisi doğrultusunda teröristlerin farklı üniforma ve isim olarak bölgede varlığını devam ettirmesine izin vermez.''

 ZEYTİN DALI HAREKATI

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi veren Bozdağ, ''Toplam 49 kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuştur.  Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Harekat kapsamında terör örgütü mensubu 3 bin 755 terörist etkisiz hale getirildi. 332 bölge ise kontrol altına alındı. Toplam alan ise 2 bin kilometre karedir. Şu anda kontrol tamamen TSK elindedir. Terör unsurları bölgeden uzaklaştırılmıştır. Biz beklerdik ki Türkiye'yi bu noktada taktir etsinler ama taktir etmediler. Harekat şuan devam etmektedir. Bölgeden kaçan teröristler tuzaklama yapmıştır. TSK uzman ekipleri ile bölgede tuzaklanmış mayınları tespit edip, imha çalışmalarını yürütmektedir.

Harekat boyunca herhangi bir sivilin ölmesi bir yana burnunun kanaması bile söz konusu olmamıştır. Bu TSK'nın büyük bir başarısıdır, diğer ülkelere de örnek olan bir başarıdır. Şu anda önemli bir aşama alındı ama yapılacak epey bir çalışma var. Tuzakların temzilenmesi sürerken bölgede vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. 8 bin 100 aileye insani yardım ulaştırılmıştır. Bölgedeki 5 hastane 11 sağlık ocağının çalışır hale getirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

"TÜRKİYE'NİN AFRİN'DE İŞİ BİTMEMİŞTİR"

İçme suyu ile ilgili Afrin'de bazı sıkıntılar olduğunu biliyoruz, bunun giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Orada gerek üretilen zeytin ve zeytin yağı ve diğer ürünlerin aksamadan devam etmesi ve ticaretinin yapılması için de mekanizmalar oluşturulmaktadır. Türkiye'nin Afrin'de işi bitmemiştir.'' dedi.

Anahtar Kelimeler:
TSKTürk Silahlı KuvvetleriKuzey IrakPKK
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