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PKK'lı teröristler ayakkabılarını bile giyemeden kaçtı

Giresun Yağlıdere kırsalında üs kurmaya hazırlanan PKK'lı teröristlerin tepesine PÖH timleri balyoz gibi indi. Yağlıdere'de örgüt üyelerine yapılan operasyon sırasında teröristlerin ayakkabılarını bile giymeden kaçtığı telsiz konuşmalarından ortaya çıktı.

PKK'lı teröristler ayakkabılarını bile giyemeden kaçtı

Giresun Yağlıdere kırsalında üs kurmaya hazırlanan PKK'lı teröristlerin tepesine PÖH timleri balyoz gibi indi. Yağlıdere'de örgüt üyelerine yapılan operasyon sırasında teröristlerin ayakkabılarını bile giymeden kaçtığı telsiz konuşmalarından ortaya çıktı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 13:38
PKK'lı teröristler ayakkabılarını bile giyemeden kaçtı

PKK'lı teröristler ayakkabılarını bile giyemeden kaçtı


Terör örgütünün Karadeniz'e inme planları yapılan son operasyonla yine hüsrana uğradı. Jandarma Özel Harekat Timi'nin baskınında öldürülen arkadaşlarının cesedini bile alamayan örgüt üyeleri, telsiz konuşmasında "Ayakkabımızı bile giymeden kaçtık" sözleri dikkat çekti. Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timlerinin, arazide ateş yakıp bir kasaptan çaldıkları kuzuları çevirirken fark ettiği 3 teröristten birinin etkisiz hale getirildiği, diğer ikisinin de kaçtığı belirtildi

Giresun kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar sürüyor. Son olarak Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bölgeye yeni giren terörist grubun sorumlusunun öldürülmesinin ardından operasyonlar Giresun’un Yağlıdere ilçesi kırsalında takviye birliklerinde katılmasıyla devam ediyor.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü timleri de sıcak bölgede asker ile omuz omuza terör örgütü PKK’ya karşı mücadele veriyor. Giresun grup sorumlusu ‘Çiyager’ kod adlı terörist Serdar Bekmez’in Yağlıdere kırsalında öldürülmesinin ardından Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin bölgedeki operasyonlarına ağırlık verildiği bildiriliyor. Bölgede terör unsurlarına karşı arama tarama ve pusu faaliyeti yürüten timler termal kameralar ve ‘Kobra’ diye tabir edilen zırhlı araçlar ile bölgeyi didik didik tarıyor.


“BİR ANDA ÇIKTILAR, NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIK"

JOPER, JÖH, PÖH ve istihbarat unsurları bölgede adeta kuş uçurtmazken bölücü terör örgütü mensuplarının son telsiz kestirmeleri de alındı. JOPER timleri ile girdikleri çatışma sonrası grup sorumlularının öldürülmesiyle şoka giren PKK’lılar telsizdeki konuşmaları da dikkat çekti. Telsiz kestirmesinde, "Biranda karşımıza çıktılar, ne olduğunu anlamadık ayakkabılarımızı dahi giyemeden kaçtık, Ciyager de öldü" dedikleri ortaya çıktı.
 

Son Güncelleme: 15.09.2018 10:44
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