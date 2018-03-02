PKK'lı teröristler çocukları tanksavar füzesi ile vurdu

Terör örgütü PKK'lı katiller, Afrin kırsalında, içinde çocuk ve kadınları bulunduğu kamyoneti tanksavar füze ile vurdu. Cinderesi bölgesinde teröristlerin tanksavar füzesiyle vurması sonucu 2 kişinin öldüğü kamyonette yaralanan 3 çocuk ve bir kadın, Türk askeri tarafından kurtarılarak Hatay'da tedavi altına alındı...

SALDIRIDA BİR ASKER YARALANDI

Suriye'nin Afrin kırsalındaki Cinderes yakınlarında YPG/PKK'lı teröristlerin güvenli bölgeye sığınmak isteyen sivillerin bulunduğu kamyonete tanksavarla yaptığı saldırı sonucu yaralanan 3 çocuk ve bir kadın, Mehmetçik tarafından kurtarılarak Türkiye'ye getirildi.

Afrin'in batısındaki Cinderes yakınlarındaki bir köyde yaşayan Hamo ailesi, teröristlerin köylerinin etrafına mayın döşediğini gördü.

Bunun üzerine bazı yakınlarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin ( TSK) terörden temizlediği güvenli köylere kaçmak isteyen aile, araçlarla Türkiye sınırına doğru ilerlerken teröristlerin tanksavarlı saldırısına uğradı.

İçinde çocuk ve yaşlıların bulunduğu kamyonetin isabet alması sonucu araçtaki 2 sivil hayatını kaybetti, çocukların da arasında yer aldığı bazı siviller yaralandı.



AA'nın haberine göre, büyük korku yaşayan sivillerin imdadına bölgede operasyonlarını sürdüren Türk askeri yetişti. Çevre güvenliğini aldıktan sonra sivilleri güvenli bölgeye taşıyan Mehmetçik, yaralanan kadın ve 3 yeğeni ile onlara refakat etmesi için çocukların annelerini Hatay'a getirdi.

Yaralı 3 yaşındaki Meryem, 7 yaşındaki Esra ve 13 yaşındaki Zeynep ile 30 yaşındaki Hatice Hamo, Reyhanlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

"KÖYÜMÜZÜN ETRAFINA TERÖRİSTLERCE MAYIN DÖŞENDİ"

Saldırıda yaralanan 3 çocuğu ve kardeşiyle Türkiye'ye gelen Ayşe Hamo, yaptığı açıklamada, ailesiyle Cinderes'te yaşadıklarını, YPG/PKK-DEAŞ'in baskısı nedeniyle yerleşim yerinin yakınındaki köye kaçtıklarını anlattı.

Burada bir süre yaşadıklarını belirten Hamo, "Köyümüzün etrafına teröristlerce mayın döşendiğini gördük. Bunun üzerine köyden kaçmaya çalıştık ancak çoluk çocuk bindiğimiz kamyonete saldırı yapıldı. Araçta ölenler ve yaralananlar oldu. 10 çocuğum var, 3'ü yaralandı ve Türk askerince Hatay'a hastaneye getirildik. Çocuklarımın 7'si ise sınırdaki güvenli bir köyde kaldı. Allah Türk askerini muzaffer eylesin. Bizi bu zulümden, pislikten kurtarsın. Ben ve çocuklarım darmadağın olduk. Yaralandık hepimiz. Tüm insanlar zulüm altında." ifadelerini kullandı.

Hastanede tedavisi süren 13 yaşındaki Zeynep Hamo da kaçmak için bindikleri aracın arıza yaparak durduğunu söyledi.

Bu sırada aracı iteklemeye başladıklarını belirten Hamo, "O anda araca roket isabet etti. Bir yaşlı kadının öldüğünü gördük. Kardeşim kafasından, ben kolumdan yaralandım. Türk askeri gelip bizi bir köye geçirdi. Daha sonra da buraya hastaneye getirdiler." diye konuştu.