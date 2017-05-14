PKK mağaraları tek tek imha ediliyor

10 YENİ MAĞARA İMHA EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri Doğu ve Güneydoğu’da yaptığı operasyonlar ve faaliyetlerle PKK terör örgütüne darbe üstüne darbe indiriyor.TSK'dan 13 Mayıs Cumartesi günü meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin yapılan açıklamaya göre, Şırnak’ta devam eden operasyonda; tespit edilen 4 sığınakta yapılan aramalarda, 1 M-16 piyade tüfeği, 1 tabanca, 1 jeneratör ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi, 2 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.Diyarbakır-Muş-Bingöl illeri arasında kalan Şenyayla bölgesinde yapılan operasyonda; 1 tabanca, 1 av tüfeği, 285 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 10 tabanca fişeği, 44 av tüfeği fişeği ile tespit edilen bir sığınakta yapılan aramada çok miktarda yaşam malzemesi ve gıda maddesi ele geçirildi.Güvenlik güçleri tarafından İncebel Dağları-Kato bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında PKK’nın silah ve mühimmat deposu olarak kullandığı 10 yeni mağara tespit edildi. Mağaralarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristlerin kullandığı mağara ve sığınakları imha etmek maksadıyla İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017'de başlayan Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu zor arazi ve hava şartlarında 25 gündür aralıksız devam ediyor.İncebel Dağları-Kato'da 13 Mayıs 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan 10 yeni mağara tespit edilirken, şimdiye kadar bölgede tespit edilen mağara sayısı 38'e ulaştı. Mağaraların aramalarına emniyetli bir şekilde devam edildiği bildirildi.Operasyon kapsamında 13 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak-Kato Dağı bölgesinde yeni tespit edilen 10 mağarada yapılan aramada 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ile 22 bin 620 adet Kaleşnikof mühimmatı, 7 bin 110 adet M-16 mühimmatı, bin 932 adet uçaksavar mühimmatı, bin 413 adet Doçka mühimmatı, 3 adet el bombası, 2 bin 19 litre mazot, 1 ton amonyum nitrat, 57 adet büyük tüp ve 2 adet küçük tüp ele geçirildi.Bölgede 25 gündür aralıksız devam eden operasyonda toplam 419 adet muhtelif tipte silah, 201 bin 742 adet muhtelif mühimmat, 5 ton amonyum nitrat patlayıcı madde ile 50 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.Hakkari Şemdinli’de, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında 6 adet LAW tanksavar silahı ve 5 adet el bombası ele geçirildi.Van Gevaş’ta, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında 10 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 15 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.Diyarbakır Lice’de güvenlik güçleri tarafından yapılan mayın ve el yapımı patlayıcı aramasında, menfeze yerleştirilmiş sanayi tüpü ve 100 kg amonyum nitrat ile hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.Diyarbakır Kocaköy’de güvenlik güçleri tarafından yapılan mayın ve el yapımı patlayıcı aramasında, yol kenarına gömülü iki bidon içerisinde 100 kg amonyum nitrat ile hazırlanmış, telsiz ve kablo komutalı bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.Bitlis Mutki’de, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında, tespit edilen iki sığınak ve bir depoda çok miktarda gıda maddesi ele geçirildi.Bingöl Solhan’da, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında, tespit edilen bir sığınakta, çok miktarda yaşam malzemesi ve gıda maddesi ele geçirildi.Kahramanmaraş Nurhak’ta, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında, tespit edilen bir sığınakta, çok miktarda yaşam malzemesi ve tıbbi malzeme ele geçirildi.Mardin Kızıltepe’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, tespit edilen bir mağarada çok miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.Şırnak Silopi’de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.