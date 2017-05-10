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10 Mayıs 2017 Çarşamba 19:25

PKK mağaralarından Rus SA-16 füzesi çıktı

Terör örgütü PKK silah yığınağı yaqtığı Bestler Dereler bölgesindeki aramalarda Rus yapımı hava savunma füzesi ele geçirildi.

PKK mağaralarından Rus SA-16 füzesi çıktı
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PKK mağaralarından Rus SA-16 füzesi çıktı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, Rus yapımı hava savunma füzesi ele geçirildi. Daha önce bir helikopterin vurulduğu kalleş saldırıda kullanılan füzenin benzeri olan SA-16'nın incelemesi sürüyor.
İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler'deki operasyonda bir mağarada hava araçları/helikopterlere saldırı amacıyla kullanılan ve omuzdan atılan Rus menşeli SA-16 tipi hava savunma füzesi ele geçirildiğini açıkladı.

Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk Operasyonu'nun ikinci safhası 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı emir-komutasında, Çakırsöğüt 1'nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nın katılımı ile 08 Mayıs'ta Hava Hücum Harekatı ile başlatıldı. Operasyonda komando birlikleri tarafından bugün yapılan temas araması esnasında terör örgütü mensuplarınca kullanılan 500 metre derinliğinde bir mağara tespit edildi. Mağarada yapılan arama neticesinde terör örgütü mensuplarınca hava araçları/helikopterlere saldırı maksadıyla kullanılan ve omuzdan atılan Rus menşeli SA-16 tipi hava savunma füzesi ele geçirildi.



 
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