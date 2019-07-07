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PKK'nın beyin takımının en önemli ismi öldürüldü

Kandil'de operasyonlarını yoğunlaştıran MİT ve TSK, terör örgütü PKK'nın beyin takımını oluşturan sözde yürütme konseyinin 7 üyezinden biri etkisiz hale getirdi.. 

PKK'nın beyin takımının en önemli ismi öldürüldü

Kandil'de operasyonlarını yoğunlaştıran MİT ve TSK, terör örgütü PKK'nın beyin takımını oluşturan sözde yürütme konseyinin 7 üyezinden biri etkisiz hale getirdi.. 

07 Temmuz 2019 Pazar 13:44
PKK'nın beyin takımının en önemli ismi öldürüldü

PKK'nın beyin takımının en önemli ismi öldürüldü


Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı sırasında öldürülen terörst sayısı 63'e ulaşırken, etkisiz hale getirilen iki ismin, PKK'nın yürütme konseyi üyesi olduğu belirlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eşgüdüm halinde sürdürdüğü operasyonun detayları, teyid edildikten 10 gün sonra ilk kez bugün açıklandı. Öcalan'ın yakalanmasından sonra örgüt içinde en etkili konum haline gelen yürütme konseyi, Pençe Harekatı sonrası ortadan kaybolmuştu. Konsey üyelerinden bazılarının iki yıl önce Sincar'da ABD'li subaylarla görüşmesine dair istihbarat bilgilerinin gelmesi üzerine operasyonlara hız verilmişti..

OPERASYON YERLİ İMKANLAR KULLANILARAK DÜZENLENDİ

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Diyar Garip Muhammed (Diyar Ghareeb Mohammed), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgilere göre, MİT ve TSK tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla tamamlanan ortak operasyon, 27 Haziran Perşembe günü Kandil'in Kortek Virajları bölgesinde gerçekleştirildi.

Operasyonda PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi.

Operasyon, PKK'nın sözde ana karargahının bulunduğu Kandil'de ilk defa üst düzey bir PKK'lının etkisiz hale getirilmesiyle dikkati çekti.

"Halmat Diyar" kod adlı, 1973 Irak Süleymaniye doğumlu Diyar Garip Muhammed, 1992'de katıldığı terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık konseyinin 7 üyesinden biriydi.

Sözde "başkanlık konseyinin" örgütteki görev ve yetkilerinin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinde olmasından dolayı fiili anlamda daha da arttığı belirtiliyor.

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PKKOperasyonPençe HarekatıSon Dakika HaberlerKuzey IrakMİTTSK
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