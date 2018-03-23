PKK Sincar'dan çekiliyor; Afrin'den sonra Sincar'da boşaltılıyor

Terör örgütü PKK, Türkiye'nin operasyon için hazırlak yaptığı Sincar'dan çekileceğini duyurdu..

Ankara Irak'ın Kuzey'inde terör örgütü PKK'nın işgali altında bulunan Sincar'a operasyon hazırlıklarını tamamlarken, örgüt ani bir kararla şehir merkezinden tamamen çekileceğini duyurdu. Terör örgütü tarafından yapılan açıklamada PKK'lı unsurların Sincar bölgesinden çekileceği iddia edildi. Ancak çekilme işleminin ne zaman ve nasıl yapılacağı konusunda henüz bilgi verilmedi.

Sincar, TSK tarafından havadan vurulmuş, çok sayıda terörist saf dışı bırakılmıştı. Hava operasyonundan saatler önce, Sincar'daki PKK kampında bulunan bir grup Amerikalı subayın bölgeyi terk ettiği ortaya çıkmıştı.

Önceki gün havadan vurulan Sincar'daki PKK'lı teröristlere ait kamplarda 48 terörist etkisiz hale getirilmişti.

HAKURK'TA KALICI ÜS BÖLGELERİ KURULUYOR

DEAŞ işgali öncesi Sincar'da Yezidi'lerin çoğunluğunda Arap ve Türkmen nüfus bulunuyordu..

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PYD/ PKK'ya karşı 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 58 günde hedefe ulaşarak Afrin kent merkezinde kontrolü sağladı. Afrin'e düzenlenen harekat ile terör örgütü PYD/PKK'ya ağır darbe vuruldu. Harekat kapsamında 3 bin 655 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin Harekatı'nda beklenilen ilerlemeyi sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelede bir başka sınır harekatını da Irak'taki PKK'lı teröristlere yönelik düzenliyor. Irak sınırındaki 34. Hudut Karakolu'na bağlı komandoların aktif rol aldığı Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 55 teröristi etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak sınırının 15 kilometre içinde düzenlediği 'Kararlılık Harekatı'nın, daha önce düzenlenen kara harekatlarından farklı bir özelliği var. Türk Silahlı Kuvvetleri, daha önce Irak sınırları içinde düzenlediği harekatlarda belirlenen hedefleri imha ederek geri çekiliyordu. Ancak bu kez komandolar sınır ötesinde aktif görev alıyorlar. Irak sınırı içinde, belirlenen hedeflerin imha edildiği yerlerde üs bölgeleri kurulacak. Bağdat yönetimi, PKK'nın barındığı bu noktalarda güvenliği sağlayana kadar, karakollar kurana kadar Mehmetçik bölgede olacak.





AYRINTILAR GELİYOR