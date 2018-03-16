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PKK zulmünden kaçarken can verdiler: 6 kişi hayatını kaybetti

Afrin'de terör örgütünden kaçan siviller, teröristlerin halıya tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu can verdi.

PKK zulmünden kaçarken can verdiler: 6 kişi hayatını kaybetti

Afrin'de terör örgütünden kaçan siviller, teröristlerin halıya tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu can verdi.

16 Mart 2018 Cuma 22:10
PKK zulmünden kaçarken can verdiler: 6 kişi hayatını kaybetti

PKK zulmünden kaçarken can verdiler: 6 kişi hayatını kaybetti

PKK'lı teröristlerin zulmünden kaçarken girdikleri evde, teröristlerin tuzakladığı bomba büyük bir gürültü ile patladı. Korkunç tuzakta aynı aileden 6 kişi can verdi.

PKK'lı teröristlerin kurduğu kalleş tuzak 6 sivilin ölümüne neden oldu. PYD/PKK terör örgütünün zulmünden kurtulmak için Afrin'den güçlükle ayrılabilen bir aileden 6 kişi, sığınmak için girdikleri bir evin halıları altına tuzaklanan patlayıcıların infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti...


Terör örgütü tarafından köylerinden zorla çıkarılarak Afrin merkeze yerleştirilen ancak evlerine geri dönmek isteyen aileleri, bu kez de terör örgütünün tuzakladığı el yapımı patlayıcılar ve kullanımı Ottawa Antlaşması ile yasaklanan antipersonel mayınları vuruyor.

Edinilen bilgilere göre, zorla yerleştirildikleri Afrin'den kaçarak köyleri Gunde Kurdo'ya gitmek isteyen 17 kişilik aile, yağmurun başlamasıyla yol üzerindeki Kırıgöl köyündeki bir eve sığınmak istedi. Aile üyelerinden bazılarının eve girmesiyle halıların altına tuzaklanan el yapımı patlayıcılar infilak etti.

Olayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi enkaz altında kaldı, 5 kişi de yaralandı.

Yaralılar Azez'deki hastanede tedavi altına alındı.


 

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