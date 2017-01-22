Polis Erol Aksoy 'u arıyor; Hakkında yakalama kararı çıktı

HAKKINDA YURTDIŞI YASAĞI VAR

ADAYA DA UĞRAMADI

2001’DE TMSF’YE DEVREDİLDİ

Batık bankalar furyasının en önemli isimlerinden’nın eski sahibi, Erol Aksoy hakkında yakalama kararı kararı çıkarıldı.TMSF'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilen İktisat Bankası’nın eski sahibi, batık bankacı Erol Aksoy’la ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yargıtay’ın, ‘nitelikli zimmet’ suçundan aldığı 8 yıl 4 aylık hapis cezasına geçtiğimiz ekim ayında oybirliğiyle verdiği onama kararı mahkemeye ulaştı. Davayla ilgili kesinleşme işlemleri yapılarak karar İnfaz Savcılığı’na gönderildi. Savcılık, 8 yıl 4 ay hapis cezası kesinleşen batık bankacı Erol Aksoy hakkında yakalama kararı çıkardı. Polis şimdi her yerde Aksoy’u arıyor.Erol Aksoy ile İktisat Bankası’nın yöneticileri Cenap Önal, Fikret Güler, Cüneyt Sel ve Roy Arto Gevrekyan’a ilişkin karar 16 Aralık 2015’te alındı. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi, oybirliği ile verdiği kararda Aksoy’a ‘nitelikli zimmet’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis, 5 bin 500 lira da adli para cezası verdi. Eşi İnci Aksoy ise beraat etti. Bazı sanıklar kararı temyiz etti. Yargıtay 7. Ceza Dairesi de aralık ayında temyiz incelemesini tamamlayıp yerel mahkemenin kararını onadı. Ceza alan sanıklar hakkında yurtdışına çıkma yasağı da konuldu.Büyükada’daki evlerine TMSF el koymadan önce Nizam Mahallesi’nde yaşadığı öğrenilen Erol Aksoy’un muhtarlıkta kaydı da çıkmadı. Aksoy’un 2-3 senedir adaya uğramadığını söyleyen mahalleli ve esnaf da, “2-3 sene önce Erol Beyi görüyorduk. Yılda 3-4 defa geliyordu. Annesi burada oturuyordu. Ama sonra bir daha görmedik” dedi.İktisat Bankası, 15 Mart 2001’de TMSF’ye devredildi. Aynı yıl 17 Aralık’ta ise, İktisat Bankası’nın bankacılık lisansı kaldırıldı. 4 Nisan 2002’de alınan genel kurul karar ile de İktisat Bankası’nın tüm aktif ve pasif varlıkları ile Bayındırbank bünyesine alınmasına karar verildi.