Rasim Ozan Kütahyalı kanaldan kovuldu: Boşnaklara hakaret etmişti

Yorumcusu olduğu Beyaz TV'de Boşnakları hedef alan konuşmasında çirkin ithamlarda bulunan Rasim Ozan Kütahyalı'nın iş akdinin feshedildiği açıklandı. Rasim Ozan Kütahyalı programdan kovulduğu açıklaması, akşam saatlerinde Beyaz TV'nin İstanbul'da bulunan binası önünde düzenlenen protesto gösterileri sırasında açıklandı.

TELEVİZYON BİNASI ÖNÜNDE KÜTAHYALI PROTESTOSU



Beyaz TV kanalının Şişli'de bulunan binası önünde toplanan bir grup, dün yayınlanan spor programında sarf ettiği sözleri nedeniyle yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'yı protesto etti.

Televizyon kanalının Kütahyalı ile yollarını ayırdığını açıklaması üzerine protestocular, eylemlerini sonlandırdı.



İstanbul'da yaşayan Boşnaklar'dan oluşan yaklaşık 100 kişilik grup, saat 23.00 sıralarından programın yayınlandığı Fulya'daki televizyon kanalı binası önünde toplandı.

Ellerinde bayraklar bulunan eylemciler, yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı aleyhinde sloganlar atarak tekbir getirdi.



Polis, televizyon binası çevresinde güvenlik çemberi oluştururken toplumsan müdahale aracı TOMA da hazır bekletildi.



Televizyon kanalının Kütahyalı ile yollarını ayırdığını açıklaması üzerine protestocular, yaklaşık 1 saat süren eylemlerini İstiklal Marşı okuyarak sonlandırdı.

UMARIM BAŞKA YERDE KARŞIMIZA ÇIKMAZ!

PFDK eski başkanvekili Av. Serdar Ölmez, Rasim Ozan Kütahyalı'nın programdan gönderildiğini açıkladı.

Serdar Ölmez Twitter'dan yaptığı paylaşımda; 'Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'den kovulmuş. Bu akşam yayında yok. Umarım başka yerden karşımıza çıkmaz' ifadelerini kullandı.

Programın başına konu hakkında açıklama yapan Ertem Şener, 'Bu akşam kanal yönetimimizle aldığımız karar doğrultusunda, bugünden itibaren Rasim Ozan Kütahyalı ile yollarımızı ayırdık' dedi.