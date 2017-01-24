Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Ocak 2017 Salı 04:53

Refarandum ne zaman yapılacak; Türkiye refarandum'a hazırlanıyor

Türkiye'yi yeni bir yönetimle tanıştıracak Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulacağı referandum için referandumu için mevsimin normalleşmesi beklenecek

Refarandum ne zaman yapılacak; Türkiye refarandum'a hazırlanıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Refarandum ne zaman yapılacak; Hava şartlarının düzelmesi beklenecek

Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi getiren Anayasa değişikliğinde yol haritası netleşiyor. TBMM’de hazırlıkları tamamlanan Anayasa değişikliğine dair 6771 sayılı yasa Cumhurbaşkanı’nın Afrika gezisinden dönmesinin ardından onayına sunulacak.

Propaganda süresinin kış aylarına denk gelmesi durumunda mevsimden kaynaklanan zorlukların kazalara yol açması istenmediğinden ve daha rahat bir propaganda süreci geçirilmesi istendiğinden referandum tarihinin olabildiğince geç bir tarihe atılması için çaba harcanıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, mevsimin normalleşmesini beklediklerini söyledi. Bunun için de yasayı bekletebilecek sürelerin sonuna kadar kullanılması gündemde. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cuma günü Türkiye’ye gelmesi ve yasanın Cumhurbaşkanlığı’na hemen gönderilmesi durumunda 15 günlük onay süresi de beklenirse referandum için 16 Nisan tarihi öne çıkıyor. Elitaş, tarihin 16 Nisan’ı geçmeyeceğini belirtti.

REFERANDUM HEYETİ

Elitaş referandum için parti içi bir heyet oluşturulacağını, bu heyetin referandum propaganda süreci ve siyasi söyleme ilişkin tespitler yapacağını söyledi. Heyetin kimlerden oluşacağı henüz belli değil. Her seçimde ve referandumda farklı şarkı ve slogan kullanan AK Parti’de henüz şarkı ve slogan seçimi yapılmadı. Ancak, “Söz de karar da milletin” sloganı öne çıkıyor.

Gazetecilerin, referandum sürecinde Cumhurbaşkanı ile MHP’lilerin birlikte propaganda kürsüsüne çıkıp çıkmayacağı sorularını yanıtlayan Elitaş, her partinin kendi çalışmasını yapacağını, Cumhurbaşkanı ile AK Parti’nin de ortak propaganda çalışması yapmayacağını kaydetti.

2019 PROVASI

Referandum öncesinde MHP’li bakanların kabineye girip girmeyeceği konusunda netlik olmadığını söyleyen Elitaş, “Performansı düşük olan bakanlar olabileceğini, bunların referandumda olumsuz etkisi olmaması için bir değişiklik yapılabileceğini, yeni sistemin ittifakları gündeme getirebileceğini, bu değişikliğin de 2019’un provası olabileceğini” anlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Refarandum Ne Zaman Yapılacak
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis Erol Aksoy'u arıyor; Hakkında yakalama kararı çıktı Polis Erol Aksoy'u arıyor; Hakkında yakalama...
Sancaklı; Yarım saatte 20 bin ünite kan bağışı geldi Sancaklı; Yarım saatte 20 bin ünite kan bağışı...
Kılıçdaroğlu: TBMM'de yapılan hatayı milletimiz düzeltecektir. Kılıçdaroğlu: TBMM'de yapılan hatayı milletimiz...
MHP'yi sarsan #Hayır açıklaması: Ocak başkanlarından tarihi çağrı MHP'yi sarsan #Hayır açıklaması: Ocak başkanlarından...
Hatay şehit haberiyle sarsıldı: Mete Can şehid düştü Hatay şehit haberiyle sarsıldı: Mete Can şehid...
Devrek, Şehit Bahattin Bakır'ın cenazesini bekliyor Devrek, Şehit Bahattin Bakır'ın cenazesini...
Yukarı Çık

Polis Erol Aksoy'u arıyor; Hakkında yakalama...
TMSF'ye devredilen İktisat Bankası’nın eski sahibi, batık bankacı Erol Aksoy hakkında yakalama kararı...

Haberi Oku