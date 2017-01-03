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03 Ocak 2017 Salı 21:51

Reina baskıncısı katil, Uygur değil Kırgız kökenli

Daha önce Doğu Türkistan kökenli olduğu iddia edilen Kırgızistanlı teröristle ilgili yeni bilgiler ortaya atıldı.

Reina baskıncısı katil, Uygur değil Kırgız kökenli
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Reina baskıncısı katil, Uygur değil Kırgız kökenli

Türkiye'yi yasa boğan tYılbaşı gecesi İstanbul'da 39 kişiyi öldüren Kırgızistan uyruklu teröristin Konya Otogarı'nda görüntüleri ortaya çıktı. Daha önce Doğu Türkistan kökenli olduğu iddia edilen teröristle ilgili yeni bilgiler ortaya atıldı.

İstanbul Ortaköy'de Reina isimli gece kulübünde yılbaşı gecesinde saldırı düzenleyerek 39 kişinin ölümüne, 65 kişinin de yaralanmasına sebep olan teröristin Konya Otogarı'nda görüntüleri ortaya çıktı.

Kırgızistan uyruklu olduğu belirtilen teröristin Kasım ayı sonunda Konya'ya geldiği ve 15 Aralık'ta ayrıldığı öğrenildi. Konya Otogarı'nın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın tek başına rahat tavırlarla yanında hiçbir eşya olmadan elleri cebinde yürüyerek otogara geldiği görülüyor.
Turizmciler Reina#039;ya yürüdüler
Turizmciler Reina'ya yürüdüler
Reina katliamcısı#039;nın kimliği belirlendi: Uygur Türkü çıktı
Reina katliamcısı'nın kimliği belirlendi: Uygur Türkü çıktı
Reina katliamcısı taksiciye quot;Param yokquot; demiş
Reina katliamcısı taksiciye "Param yok" demiş
Ortaköy baskınını yapan saldırganın en net fotoğrafı
Ortaköy baskınını yapan saldırganın en net fotoğrafı
Reina saldırganı için Zeytinburnu#039;nda operasyon
Reina saldırganı için Zeytinburnu'nda operasyon
Reina saldırısını DEAŞ üstlendi
Reina saldırısını DEAŞ üstlendi
Diyarbakır#039;da polis lojmanına roketli saldırı
Diyarbakır'da polis lojmanına roketli saldırı
Reina#039;ya baskın; Teröristin görüntüleri ortaya çıktı
Reina'ya baskın; Teröristin görüntüleri ortaya çıktı
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Reina Baskın
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