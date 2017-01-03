Daha önce Doğu Türkistan kökenli olduğu iddia edilen Kırgızistanlı teröristle ilgili yeni bilgiler ortaya atıldı.

Reina baskıncısı katil, Uygur değil Kırgız kökenli

Türkiye'yi yasa boğan tYılbaşı gecesi İstanbul'da 39 kişiyi öldüren Kırgızistan uyruklu teröristin Konya Otogarı'nda görüntüleri ortaya çıktı. Daha önce Doğu Türkistan kökenli olduğu iddia edilen teröristle ilgili yeni bilgiler ortaya atıldı.İstanbul Ortaköy'de Reina isimli gece kulübünde yılbaşı gecesinde saldırı düzenleyerek 39 kişinin ölümüne, 65 kişinin de yaralanmasına sebep olan teröristin Konya Otogarı'nda görüntüleri ortaya çıktı.uyruklu olduğu belirtilen teröristin Kasım ayı sonunda Konya'ya geldiği ve 15 Aralık'ta ayrıldığı öğrenildi. Konya Otogarı'nın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın tek başına rahat tavırlarla yanında hiçbir eşya olmadan elleri cebinde yürüyerek otogara geldiği görülüyor.