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03 Ocak 2017 Salı 08:56

Reina katliamcısı'nın kimliği belirlendi: Uygur Türkü çıktı

Reina'ya düzenlenen kanlı saldırının ardından polis, katliamcı teröristin kimliğini belirledi. Teröristin Doğu Türkistan kökenli Uygur Türk'ü olduğu tesbit edilen zanlının bağlantılarını araştırıyor.

Reina katliamcısı'nın kimliği belirlendi: Uygur Türkü çıktı
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Reina katliamcısı'nın kimliği belirlendi: Uygur Türkü çıktı

Türkiye'yi şoke eden kanlı Reina baskınını gerçekleştiren teröristin Uygur Türkü olduğu ortaya çıktı. Bir süre önce Konya'dan ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen teröristin Zeytinburnu 58. Bulvar'da Doğu Türkistanlı vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bir sokakta ev kiraladığını belirleyen polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Teröristin eşi ve iki çocuğuyla bina ve çevresinde soruşturma sürüyor. Yürütülen soruşturmada polis, teröristin kısa bir süre önce Suriye’den Türkiye’ye giriş yaptığını tespit etti. Suriye’de DEAŞ adına savaştığı da saptanan teröristin bu nedenle silah kullanmaya çok hâkim olduğu öğrenildi



KONYA'DAN GELDİ

yı kana bulayan teröristin kimliği belirlendi. Uygur Türkü olduğu iddia edilen teröristin, Kasım 2016’da ailesiyle birlikte Konya’ya geldiği öğrenildi. Teröristin dikkat çekmemek için eşi ve 2 çocuğunu da yanında getirdiği kaydedildi.

Kalleş saldırıda Irak asıllı Ürdünlü işadamı ve ülkenin en zengin isimlerinden Muhammed el-Sarraf da Reina saldırısında öldü. Ürdün ve Irak’ta yatırımları olan El-Sarraf’ın, Ürdün’de 13 şirketi bulunduğu öğrenildi.

Kimliği henüz açıklanmayan teröristin ailesi gözaltına alındı. İstanbul polisi teröristi her yerde ararken, saldırı sırasında nasıl şarjör değiştirdiği ortaya çıktı.

"ŞARJÖR DEĞİŞTİRME SIRASINDA BİR ŞEY ATIYOR"

Saldırıdan kurtulan bir barmen, o anları “Terörist, şarjöründe mermi bittikten sonra şarjör değiştirme sırasında bir şey atıyor, sonra bu ortalığı aydınlatıyordu. En az 3 kere bundan attı” diye anlattı.

ÖZEL BİRLİKLERİN KULLANDIĞI ASKERİ MALZEME

Barmenin ifadesine göre teröristin şarjör değiştirme sırasında kullandığı askeri malzemenin; hedef kitleyi şaşırtmak, keskin aydınlığın arkasında kalarak hedefi çok daha iyi görmeyi sağlamak amacıyla kullanıldığı belirlendi.

Bu askeri malzemenin özel birliklerin operasyonları sırasında kullanıldığı kaydedildi.

 
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