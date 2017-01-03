Reina katliamcısı'nın kimliği üzerinden Uygur Türkleri'ne büyük haksızlık

KONYA'DAN GELDİ

"ŞARJÖR DEĞİŞTİRME SIRASINDA BİR ŞEY ATIYOR"

ÖZEL BİRLİKLERİN KULLANDIĞI ASKERİ MALZEME

Türkiye'yi şoke eden kanlı Reina baskınını gerçekleştiren teröristin Uygur Türkü olduğu iddiası, Doğu Türkistan'lı vatandaşlarımızı üzdü. Yakın zamana kadar Çin'in bölgeye verdiği isimle Doğu Türkistan'ı haber yapan gazete ve TV kanalları Doğu Türkistan Türkleri'ni terör örgütü DAEŞ'le yan yana getirerek adeta Çin'in yıllardır yapamadığını yaptı.Bir süre önce Konya'dan ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen teröristin Zeytinburnu 58. Bulvar'da Doğu Türkistanlı vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bir sokakta ev kiraladığını belirleyen polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Teröristin eşi ve iki çocuğuyla bina ve çevresinde soruşturma sürüyor. Yürütülen soruşturmada polis, teröristin kısa bir süre önce Suriye’den Türkiye’ye giriş yaptığını tespit etti. Suriye’deadına savaştığı da saptanan teröristin bu nedenle silah kullanmaya çok hâkim olduğu öğrenildi'yı kana bulayan teröristin kimliği belirlendi.Kırgızistanlı olduğu iddia edilen teröristin, Kasım 2016’da ailesiyle birlikte Konya’ya geldiği öğrenildi. Teröristin dikkat çekmemek için eşi ve 2 çocuğunu da yanında getirdiği kaydedildi.Kalleş saldırıda Irak asıllı Ürdünlü işadamı ve ülkenin en zengin isimlerinden Muhammed el-Sarraf da Reina saldırısında öldü. Ürdün ve Irak’ta yatırımları olan El-Sarraf’ın, Ürdün’de 13 şirketi bulunduğu öğrenildi.Kimliği henüz açıklanmayan teröristin ailesi gözaltına alındı. İstanbul polisi teröristi her yerde ararken, saldırı sırasında nasıl şarjör değiştirdiği ortaya çıktı.Saldırıdan kurtulan bir barmen, o anları “Terörist, şarjöründe mermi bittikten sonra şarjör değiştirme sırasında bir şey atıyor, sonra bu ortalığı aydınlatıyordu. En az 3 kere bundan attı” diye anlattı.Barmenin ifadesine göre teröristin şarjör değiştirme sırasında kullandığı askeri malzemenin; hedef kitleyi şaşırtmak, keskin aydınlığın arkasında kalarak hedefi çok daha iyi görmeyi sağlamak amacıyla kullanıldığı belirlendi.Bu askeri malzemenin özel birliklerin operasyonları sırasında kullanıldığı kaydedildi.