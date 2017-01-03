Reina katliamcısı taksiciye "Param yok" demiş

SALDIRGAN TAKSİM'DE SELFİE VİDEOSU ÇEKMİŞ

EN NET FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

ORTAKÖY SALDIRGANI BÖYLE KAÇMIŞ

Reina katliamını yapan teröristin, saldırı sonrası nasıl kaçtığı hala netlik kazanmadı. Emniyet güçleri, teröristin ünlü eğlence mekanında işlediği korkunç katliamdan sonra üzerindeki montu olay yerine atarak kalabalığın arasına karışarak dışarı çıkmış olabileceği üzerinde duruyor.Yeni yılın ilk saatlerinde Ortaköy'deki eğlence mekanına saldırı düzenleyen ve 39 kişinin ölümüne neden olan teröristin yeni görüntüleri ile saldırı sonrası yeni bilgiler ortaya çıktı.Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren teröristin yeni fotoğrafları ortaya çıktı.İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, izledikleri güvenlik kamera görüntülerinden saldırganın bir başka görüntüsüne ulaştı.Söz konusu fotoğraf habercilerle paylaşıldı. Üzerinde koyu renkli anorak bulunan kişi çekik gözleri, geniş elmacık kemikli yüzüyle dikkati çekiyor.Ortaköy'de bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyen saldırganın selfie çekilirken ki görüntüsü ortaya çıktı.Ortaköy'de yeni yılın ilk saatlerinde bir gece kulübüne silahlı terör saldırısı gerçekleştiren saldırganı yakalamak için çalışmalar sürerken, zanlının İstanbul'da selfie çekildiği viedo görüntüsü ortaya çıktı.Ortaköy'de yeni yılın ilk saatlerinde bir gece kulübüne silahlı terör saldırısı gerçekleştiren saldırganı yakalamak için çalışmalar sürerken, zanlının en net fotoğrafı ortaya çıktı. Zanlının İstanbul'da selfie çekildiği öğrenildi.Ortaköy'de 39 kişinin öldüğü saldıryı gerçekleştiren teröristin olay yerinden uzaklaştıktan sonraki görüntülerine Habertürk TV ulaştı.Habertürk muhabiri Osman Girgin, Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu "Türkiye'nin Nabzı" programında yayınlanan görüntülerle ilgili bilgi verirken, saldırganın olay yerinden taksi ile uzaklaştığı ve daha sonra araçtan indiği görülüyor.Taksiciyle tartışan saldırganın bir başka taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığı kameralara yansıyor.