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03 Ocak 2017 Salı 21:51

Reina katliamını yapan katil nereli

Daha önce Doğu Türkistan kökenli olduğu iddia edilen Kırgızistanlı teröristle ilgili yeni bilgiler ortaya atıldı.

Reina katliamını yapan katil nereli
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Reina baskıncısı katil, Uygur değil Kırgız kökenli

Türkiye'yi yasa boğan tYılbaşı gecesi İstanbul'da 39 kişiyi öldüren Kırgızistan uyruklu teröristin Konya Otogarı'nda görüntüleri ortaya çıktı. Daha önce Doğu Türkistan kökenli olduğu iddia edilen teröristle ilgili yeni bilgiler ortaya atıldı.

İstanbul Ortaköy'de Reina isimli gece kulübünde yılbaşı gecesinde saldırı düzenleyerek 39 kişinin ölümüne, 65 kişinin de yaralanmasına sebep olan teröristin Konya Otogarı'nda görüntüleri ortaya çıktı.

Kırgızistan uyruklu olduğu belirtilen teröristin Kasım ayı sonunda Konya'ya geldiği ve 15 Aralık'ta ayrıldığı öğrenildi. Konya Otogarı'nın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın tek başına rahat tavırlarla yanında hiçbir eşya olmadan elleri cebinde yürüyerek otogara geldiği görülüyor.



FOTOĞRAFLARI PARKLARA ASILDI

Ortaköy’de yılbaşı gecesi gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyen teröristin fotoğrafları vatandaşların ihbarda bulunması için parklara asıldı. Vatandaşlar, zanlının eşkalinden haberdar olmayanların bu fotoğraflar sayesinde duyarlı olabileceğini belirtti.


Ortaköy’de bulunan bir gece kulübüne yeni yılın ilk saatlerinde silahlı saldırı yapan teröristi arama çalışmaları devam ediyor. Olaya ilişkin soruşturma sürerken gören vatandaşların polise ihbarda bulunması için İstanbul’daki bazı parklara zanlının fotoğraflarını asıldı. Bayrampaşa’da bulunan bir parkın girişine zanlının fotoğrafları asıldı. Vatandaşların girişte asılı olan fotoğrafa bakarak parka girdikleri görüldü.

“Altında bir yazı olsaydı, daha iyi olabilirdi”

Fotoğrafı parkın kapısında ilk defa bu akşam gördüğünü belirten Berkay Büyükbayraktar, “Fotoğraftaki şahsın Ortaköy saldırganı olduğunu biliyorum. Dün gece Twitter’da görmüştüm fotoğrafı, bu akşam da buraya asıldığını gördüm. Sosyal medyada göremeyenler burada görürler, tanırlar ama altında bir yazı olsaydı, daha iyi olabilirdi tabii. Zanlıyı gören kişilerin öncelikle polise haber vermesi gerekiyor” dedi.
“Sosyal medya kullanmayan kişiler görüp tanıyabilir”
Arkadaşlarıyla beraber parktaki bir restorana oturmaya gelen Furkan Aydın ise, zanlının fotoğrafının dün akşam asıldığını belirterek, “Bu şahıs gece kulübüne saldıran kişi. İlk olarak sosyal medyada görmüştüm, burada da dün gece gördüm. Fotoğrafı ilk gördüğümde faydalı olabileceğini düşündüm. Görmeyen, sosyal medya kullanmayan kişiler görüp de tanıyabilir” derken, yaşanan terör olaylarını lanetledi.
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