Reina'ya baskın; Teröristin görüntüleri ortaya çıktı

TERÖRİST BU MU

POLİS O TERÖRİSTİN PEŞİNDE

BAZI ADRESLERE BASKIN YAPILDI

TERÖRİSTİN EN NET GÖRÜNTÜSÜ

VALİ ŞAHİN: UZUN NAMLULU SİLAHLA

Türkiye'yi sarsan Gece kulübü Reina'ya düzenleyen teröristi yakalamak için çalışmalar devam ederken, saldırgana ait olduğu ileri sürülen görüntüler sosyal medyada hızla yayılıyor.CHP Milletvekili Tuncay Özkan'ın da paylaştığı görüntülerde yer alan şahsın, Reina'yı basan terörist olduğu ileri sürülüyor..İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübünde yılbaşı eğlencesi için gelenlere düzenlenen terör saldırısını düzenleyen terörist her yerde aranıyor. Beşiktaş Kuruçeşme'de terör saldırısı ile ilgili olabilecek şüpheli bir şahıs ihbarı alan polis alarma geçti.Yılbaşı gecesi düzenlenen silahlı terör saldırısı sonrası İstanbul'un her yerinde teröristi arama çalışmaları devam ediyor.Polis, gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyen teröristi yakalamak için çalışmalar devam ediyor. Ancak güvenlik kamerasına yansıyan terörist, kaçmayı başardı.Reina'yı kana bulayan teröristin, saldırıdan önce taksiye Zeytinburnu'ndan bindiği ve direk gece kulübünün bulunduğu Ortaköy'e geçtiği öğrenildi. Bu bilginin üzerine Zeytinburnu'nda bazı adreslere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından baskın yapıldı.İstanbul Valisi Vasip Şahin, terör saldırısının nasıl meydana geldiğini şöyle anlattı:"Gece 01.15 sıralarında bir eğlence merkezimizde bir terörist, uzun namlulu silahla önce kapı önünde bekleyen polis memurumuzu şehit ederek, ardında da bir vatandaşımızı şehit ederek içeri girmiştir. Maalesef içeride çok vahşice, acımasızca, sadece yılbaşını kutlamak üzere gelmiş masum insanların üzerine kurşun yağdırarak bu olayı meydana getirmiştir."