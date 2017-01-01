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01 Ocak 2017 Pazar 21:40

Reina'ya baskın; Teröristin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da 39 kişinin can verdiği Reina katliamını gerçekleştiren teröristin yakalanması için polisin operasyonları devam ederken, zanlıya ait olduğu ileri sürülen görüntüler sosyal medyada çığ gibi yayılıyor..

Reina'ya baskın; Teröristin görüntüleri ortaya çıktı
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Reina'ya baskın; Teröristin görüntüleri ortaya çıktı


Türkiye'yi sarsan Gece kulübü Reina'ya düzenleyen teröristi yakalamak için çalışmalar devam ederken, saldırgana ait olduğu ileri sürülen görüntüler sosyal medyada hızla yayılıyor.

TERÖRİST BU MU

CHP Milletvekili Tuncay Özkan'ın da paylaştığı görüntülerde yer alan şahsın, Reina'yı basan terörist olduğu ileri sürülüyor..




POLİS O TERÖRİSTİN PEŞİNDE

İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübünde yılbaşı eğlencesi için gelenlere düzenlenen terör saldırısını düzenleyen terörist her yerde aranıyor. Beşiktaş Kuruçeşme'de terör saldırısı ile ilgili olabilecek şüpheli bir şahıs ihbarı alan polis alarma geçti.



Yılbaşı gecesi düzenlenen silahlı terör saldırısı sonrası İstanbul'un her yerinde teröristi arama çalışmaları devam ediyor.

Polis, gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyen teröristi yakalamak için çalışmalar devam ediyor. Ancak güvenlik kamerasına yansıyan terörist, kaçmayı başardı.

BAZI ADRESLERE BASKIN YAPILDI

Reina'yı kana bulayan teröristin, saldırıdan önce taksiye Zeytinburnu'ndan bindiği ve direk gece kulübünün bulunduğu Ortaköy'e geçtiği öğrenildi. Bu bilginin üzerine Zeytinburnu'nda bazı adreslere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından baskın yapıldı.

TERÖRİSTİN EN NET GÖRÜNTÜSÜ



VALİ ŞAHİN: UZUN NAMLULU SİLAHLA

İstanbul Valisi Vasip Şahin, terör saldırısının nasıl meydana geldiğini şöyle anlattı:

"Gece 01.15 sıralarında bir eğlence merkezimizde bir terörist, uzun namlulu silahla önce kapı önünde bekleyen polis memurumuzu şehit ederek, ardında da bir vatandaşımızı şehit ederek içeri girmiştir. Maalesef içeride çok vahşice, acımasızca, sadece yılbaşını kutlamak üzere gelmiş masum insanların üzerine kurşun yağdırarak bu olayı meydana getirmiştir."

 
Reina#039;da hayatını kaybeden yabancıların isimleri
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Reina'ya saldırı; Saldırı'da hayatını kaybedenlerin isimleri
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