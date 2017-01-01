Reina'ya saldırı; Ölü sayısı 39'a çıktı, 65 yaralı var

SAĞLIK BAKANI AKDAĞ: 65 YARALIDAN 4'ÜNÜN DURUMU OLDUKÇA CİDDİ

ÖLENLERİN 15'İ YABANCI UYRUKLU

"39 İNSANIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

"4'Ü AĞIR 69 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

"TERÖRİSTİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

YAKINLARI OLAY YERİNE AKIN ETTİ

İKİ BAKAN VE VALİ YARIM SAAT GÖRÜŞTÜ

Yeni yılın ilk saatlerinde dünyaca ünlü eğlence mekanı'ya düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 39'a çıktı. Saldırda yaralanan 65 kişi hastanelere kaldırıldı. Halen ölü ve yaralıların isimleri belli değil..Türkiye tüm dünyada olduğu gibi yeni yıla coşkuyla girmeye hazırlanırken teröristler tetiğe bastı. İnsanların yaşam tarzına, sevincine, eğlencisine kurşun sıkan katiller, Reina'da tam 39 canımızı aldı. Dünyanın en gözde eğlence merkezlerinden biri olarak bilinen Reina'daki katliam saldırısı hakkında pek çok bilinmeyen gizemini koruyor. Polis saldırının hemen ardından Reina çevresinde güvenlik duvarı örerken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında henüz elde bilgi yok. Toplumda infial uyandırmaya çalışan terörist saldırılar, asker, polis ve sivilleri ayrı ayrı ve sırayla hedef alırken, toplumsal kutuplaşmayı tetikleyecek sinir uçlarına dokunması dikkat çekiyor.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ terör saldırının gerçekleştiği gece kulübünde incelemelerde bulunduktan sonra Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma hastanesine geldi. Burada yaralıları ziyaret eden bakanlar çıkışta açıklamalarda bulundu. Bakan Akdağ hastanelerde 65 yaralının bulunduğunu ve 4 yaralının durumunun oldukça ciddi olduğunu söyledi.Ortaköy'deki'deki gece kulübüne terör saldırısının ardından Hakkari'den İstanbul'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.Soylu, "Aldığımız bilgilere göre 39 insanımız hayatını kaybetti 21'inin kimliği belli, 18'inin kimliğiyle ilgili tespit çalışmaları devam ediyor. Ölenlerin 15'i yabancı uyruklu 5'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Kimliği belirlenemeyenlerle ilgili çalışmalar devam ediyor" dedi.Terör saldırısının saat 01.15 sıralarında gerçekleştiğini belirten Soylu, "69 kişi hastanelerde tedavi görüyor. 4'ü ağır olarak bildirildi. Elbeteki bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Milletin umutlarını tazledeği bir yılbaşı gününde, inasnların korumasız olduğu bir yerde böyle insanların birşeyden habersiz olduğu anda insanlık dışı ve aşağılık bir saldırı" dedi.Teröristi arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Soylu, "Emniyetimiz gerekli operasyonları başlattı. Yakın bir zamanda ele geçeceğini ümit ediyoryuz .İnşallah böyle bir terör saldırısı ile bir daha karşılamayız. Başımız sağolsun. Şu anda net bir değerlendirme yapmak doğru değil. Olay yerine geçeceğiz oradan da hastanede yaralıları ziyaret edeceğiz" ifadelerini kullandı.Reina'ya yapılan silahlı saldırı sonrası içeride bulunan yakınlarından haber alamayan vatandaşlar olay yerine akın etti.Ortaköy'de gece kulübüne gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası biri polis 35 kişi hayatını kaybetmişti. Gece kulübünde bulunan vatandaşların yakınları olay yerine akın etti. Gece kulübünde oğlu çalışan Hacı Uslu,"Oğlum var burada Yirmi senedir burada çalışıyor. Alım satım müdürüydü. Kendisiyle görüşemedim. Kendisi şokta. O kadar arkadaşı ölmüş. Turistlerimiz var orada. Şubeye gidip bilgi alacağım" dedi.Öte yandan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden özel uçakla saat 07:10'da İstanbul Atatürk Havalimanı Vip Salonu'na gelen Soylu burada açıklama öncesi yaklaşık yarım saat Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve İstanbul Valisi Vasip Şahin ile görüştü. Havalimanından ayrılan iki bakan ve İstanbul Valisi incelemelerde bulunmak üzere olay yerine hareket etti.