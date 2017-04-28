Resulayn'dan Ceylanpınar'a roketli saldırı

İki yıl önce sık sık terör örgütü IŞİD'in roketli saldırılarına maruz kalan Ceylanpınar, şimdi de PKK'nın suriye kolu YPG'nin saldırılarıyla gündemde.Suriye'nin PYD denetimindeki Resulayn kentinden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'ndeki hudut karakoluna YPG'li teröristler tarafından roketle saldırı düzenlendi.Can kaybının yaşanmadığı saldırının ardından roketin atıldığı bölge, top atışlarıyla ateş altına alındı. TSK'nın karşılık vermesi sırasında 3 teröristin öldürüldüğü ileri sürüldü. Ancak bu sayı resmi makamlarca doğrulanmadı.PKK'nın Suriye'deki kolu YPG denetimindeki bölgeden, akşam saatlerinde Ceylanpınar ile Mardin'in Kızıltepe İlçesi arasında bulunan Aksoy Hudut Karakolu'na roket atıldı. Saldırıda can kaybı ya da yaralanan olmazken, sınır hattında konuşlu birlikler teyakkuza geçti. Roketin geldiği bölge, top atışlarıyla ateş altına alındı.Sınır hattındaki güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Ceylanpınar ilçe merkezinde ise, belediye hoparlörlerinden halkın sınır hattına yaklaşmamaları yönünde sık sık uyarı anonsları yapıldı.Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya yönelik, Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı bölgesi ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgesine düzenlenen hava harekatı sonrası, Suriye'de YPG'nin denetimindeki bölgelerden, 11 hudut karakoluna, 13 ayrı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırılardan 6'sının bugün gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, sınır ötesindeki terörist unsurlara misliyle karşılık verildiği ifade edildi.Türk Silahlı Kuvvetleri, son günlerde PKK'nın Suriye kolu PYD kontrolündeki bölgelerden YPG'li teröristler tarafından hudut karakollarına yönelik yapılan saldırılarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:"1- PYD/YPG/PKK terör örgütü mensuplarınca 27 Nisan 2017 tarihinde muhtelif birliklerimize aşağıda belirtilen saldırılar gerçekleştirilmiştir.2- 39'uncu Mekanize Piyade Tugayı 2'nci Hudut Alay K.lığına bağlı;a) Halepli Hudut Karakoluna saat 09.00 sularında makinalı tüfek ile 30-40 atım atış yapılmış,b) Gökhan Hudut Karakoluna saat 09.00 sularında Zagros silahı ile bir atım hafif silahlar ile 40 atım atış yapılmış,c) Ufuk Hudut Karakolu bölgesinde bulunan ZMA aracına saat 11.00 sularında Zagros silahı ile beş atım atış yapılmış,ç) Erol Çavuş Hudut Karakoluna saat 11.00 sularında Zagros silahı ile atış yapılmıştır.2- Mardin ili Kızıltepe bölgesinde bulunan 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı Mehmet Yaylacı Hudut Karakolu nöbet mevziine saat 10.00 sularında hafif silah ile 5 atım atış yapılmıştır.3- Urfa ili Akçakale ilçesi sınırında bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı Tekçe Hudut Karakolu gözetleme tepesine saat 16.00 sularında havan ya da roket olduğu değerlendirilen mühimmatla saldırıda bulunulmuştur. Saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmış, tedavi maksadıyla süratle hastaneye sevk edilmiştir.4- Hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerimize yönelik, PYD/YPG/PKK terör örgütü mensuplarınca sınır ötesinden yapılan hudut tacizi kapsamındaki saldırılara, meşru müdafaa kapsamında derhal misli ile mukabelede bulunulmuştur.5-Değerlendirme:a)Sincar ve Karaçok Dağı bölgesindeki PYD/YPG/PKK unsurlarına yönelik olarak yapılan hava harekâtı sonrasında;(1) Afrin bölgesinde 7 farklı Hudut Karakoluna 9 kez,(2) Mardin/Kızıltepe bölgesinde 3 farklı Hudut Karakoluna 3 kez,(3) Şanlıurfa/Akçakale'de 1 Hudut Karakoluna 1 kez olmak üzere, toplam 11 hudut karakoluna 13 kez silahlı saldırıda bulunulmuştur.b)Açık kaynaklarda; hain terör örgütünün saldırılarına karşılık olarak meşru müdafaa kapsamında yaptığımız misli ile mukabele atışları, Türkiye'nin saldırgan hareketleri olarak gösterilmeye çalışılmakta ve uluslararası kamuoyu yanlış yönlendirilmeye gayret edilmektedir.c)Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadeledeki kararlı tutumu aynen devam edecektir."