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Reyhanlı'da patlama 2 ölü ve yaralılar var

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otombilde meydana gelen patlamada 2 kişi öldü. Patlamanın EYP mi, yoksa LPG yüzünden mi olduğu henüz kesinlik kazanmadı. 

Reyhanlı'da patlama 2 ölü ve yaralılar var

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otombilde meydana gelen patlamada 2 kişi öldü. Patlamanın EYP mi, yoksa LPG yüzünden mi olduğu henüz kesinlik kazanmadı. 

05 Temmuz 2019 Cuma 13:54
Reyhanlı'da patlama 2 ölü ve yaralılar var

Reyhanlı'da patlama 2 ölü ve yaralılar var


Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir patlama meydana geldiği belirtildi. Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını ifade etti... Patlamanın nedeni henüz tam olarak bilinmiyor. Aşırı sıcaklar yüzünden araçta bulunan LPG tüpünün patlamış olabileceği ya da el yapımı patlayıcının infilak ettiği tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazı çıkışında yaptığı açıklamada ölen kişilerin Suriye uyruklu olduğunu, olayın terör bağlantısının ise araştırıldığını söyledi. Erdoğan gelen ilk bilgilerin araçta bomba olduğu yönünde olduğudur dedi..

Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu yaptığı açıklamada, "3 kişinin bulunduğu araçta 2 kişinin öldüğü haberini aldık, 1 kişi ağır yaralı. Olay yerinde çalışmalar devam ediyor. Bunun dışında yaralımız yok" diye konuştu.

Bu arada polis kaynakları araçta bulunanların Suriyeli olduğu üzerinde duruyor. Patlamanın el yapımı ihtimali veya aracın LGP'li olmasından dolayı gerçekletiği değerlendiriliyor. 

Hatay Reyhanlı'da bir araçta meydana gelen patlamada ölü ve yaralılar olduğu, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildiği bildirildi. Görgü tanıkları iki ayrı patlama sesinin duyulduğunu iddia ederken, ölenlerin Suriye uyruklu olduğu bildirildi. 


Patlamada park halindeki aracın içerisine tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak ettiği ya da LPG tüpünün aşırı sıcaktan patladığı sanılıyor. 

Son Güncelleme: 05.07.2019 14:04
Anahtar Kelimeler:
PatlamaReyhanSon Dakika Haber
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