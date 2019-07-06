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Reyhanlı katliamı zanlısı bombalı saldırıda yaralandı

Türkiye'yi yasa boğan Reyhanlı Katliamı faillerinden biri olarak aranan terör örgütü elebaşı Mihraç Ural, Suriye'de düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralandı..

Reyhanlı katliamı zanlısı bombalı saldırıda yaralandı

Türkiye'yi yasa boğan Reyhanlı Katliamı faillerinden biri olarak aranan terör örgütü elebaşı Mihraç Ural, Suriye'de düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralandı..

06 Temmuz 2019 Cumartesi 21:34
Reyhanlı katliamı zanlısı bombalı saldırıda yaralandı

Reyhanlı katliamı zanlısı bombalı saldırıda yaralandı


Türkiye'de çok sayıda kanlı saldırının faili olarak aranan Mihraç Ural, Suriye'de düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralandı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 52 kişinin öldüğü bomba yüklü 2 araçla düzenlenen saldırının faili olan 'Acilciler' olarak bilinen örgütün elebaşlarından terörist Mihraç Ural'ın, bugün Lazkiye bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralandığı bildirildi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü elebaşlarından olan Mihraç Ural, bugün Lazkiye kırsalındaki rejim birlikleriyle görüşmelerinin ardından ayrılırken, Meydani bölgesinde önceden döşenen patlayıcı, aracının geçişi sırasında infilak ettirildi.

Patlamada ağır yaralandığı bildirilen Mihraç Ural, bölgedeki Meydani'de bulunan hastanedeki ilk müdahalesinin ardından donanımlı bir hastaneye sevk edildi.

Saldırıyı şimdilik üstlenen olmazken, kendilerine 'Liva-İskenderun Halk Kurtuluş Cephesi' ismini veren Suriye rejimi yanlısı oluşum da Ural'ın yaralandığı patlamayı kınayan bir bildiri yayımladı.

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