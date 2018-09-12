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Reyhanlı katliamı zanlısı Yusuf Nazik'i MİT paketledi

Reyhanlı'da düzenlenen katliamın bir numaralı sanığı Yusuf Nazik, Suriye'nin Lazkiye şehrinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Reyhanlı katliamı zanlısı Yusuf Nazik'i MİT paketledi

Reyhanlı'da düzenlenen katliamın bir numaralı sanığı Yusuf Nazik, Suriye'nin Lazkiye şehrinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 13:08
Reyhanlı katliamı zanlısı Yusuf Nazik'i MİT paketledi

Reyhanlı katliamı zanlısı Yusuf Nazik'i MİT paketledi


53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olan Yusuf Nazik, MİT'in tek başına gerçekleştirdiği operasyonla Türkiye'ye getirildi.  

2013 yılının Mayıs ayında, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleşen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıların planlayıcısı Yusuf Nazik, MİT tarafından Lazkiye'de yapılan nokta operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Nazik, Türk bayrağı önünde verdiği ilk ifadesinde saldırının talimatını Suriye istihbaratından aldığını söyledi..

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'nin Lazkiye kentinde düzenlediği nokta operasyonla, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'i Türkiye'ye getirdi.

Nazik ilk ifadesinde Reyhanlı saldırısının emrini Suriye istihbaratından aldığını söyledi.

Nazik, Türk bayrağı önünde verdiği ilk ifadesinde, "Suriye ve Suriye istihbaratı emretti. Suriye istihbaratından görevli olan Hacı kod adlı Muhammed emretti. Türkiye devletinden kaçamadım, pişmanım, beni Suriye’den yakalayıp getirdiler. Suriye’deki arkadaşlarıma sesleniyorum, yol yakınken dönün. Türk devleti bize sahip çıkar, kendi devletimiz bize sahip çıkar. Suriye devletine de sesleniyorum, Türkiye devleti çok büyüktür bunun hesabını elbet sizden soracak." ifadelerini kullandı.

MİT, Suriye rejiminin en güçlü şehri Lazkiye'de düzenlediği özel operasyonla Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik Türkiye'ye getirildi. Operasyon için 8-9 ay boyunca takip yapan MİT ekipleri, Nazik'in Türkiye'ye getirilmesi için de 24 kişilik özel ekip kurdu..

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ( MİT) aranan teröristler listesinde "mavi" kategorideki Reyhanlı saldırısının organizatörü Yusuf Nazik'i Türkiye'ye getirdiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. 


53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olan Yusuf Nazik, MİT'in tek başına gerçekleştirdiği operasyonla Türkiye'ye getirildi. Sincar'da bir PKK yöneticisinin öldürülmesinin ardından Türkiye sınırları dışında gerçekleştirilen en büyük ikinci operasyon olan Nazik'in Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalar 8-9 ay öncesinden başladı. 

MİT'in yaptığı çalışmalar neticesinde Nazik'in Türkiye'de ve Suriye'de kimlerle bağlantılı olduğu, nerede kaldığı belirlendi ve uzunca süre takip edildi. Türkiye'den edindiği bilgileri Suriye istihbaratına aktardığı bilgisini de edinen MİT, gerektiği yönlerde TSK'nın istihbaratına da başvurdu. 


24 KİŞİLİK ÖZEL EKİP KURULDU

Yerel muhbirler üzerinde alan taraması yapan MİT mensupları pazar günü harekete geçti. 24 kişilik özel bir ekibin görevlendirildiği operasyon, Suriye rejiminin en güçlü kalesi olan Lazkiye'de, şehir merkezine 1,5 km yakınında bir villada gerçekleştirildi.

Nazik, 28 saatlik bir geçiş noktası sonrası Türkiye sınırları yakınına getirildi. Burada da TSK birimleri de harekete geçerek güvenlik önlemleri aldı.

11 Eylül akşamı Türkiye'ye getirilen Yusuf Nazik'in ilk sorgusu da dün akşam gerçekleştirildi.

2 OPERASYON DAHA BEKLENİYOR

Edinilen bilgiye göre, MİT'in iki operasyon daha planladığı öğrenildi.
 

Son Güncelleme: 12.09.2018 10:25
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