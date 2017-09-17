Rize Günleri 2017: Rize Günleri çarşamba günü başlıyor..



Türkiye'nin en büyük il tanıtım etkinliklerinden biri olarak 10 yıldır kesintisiz düzenlenen Geleneksel Rize Günleri bu yıl İstanbul Maltepe'de yapılıyor. 20 Eylül Çarşamba günü başlayacak olan etkinliğe, Rize Valiliği, Rize Belediyesi tam destek verirken, Rizeli derneklerin tamamı organizasyonda yer alıyor.

'in öncülüğünde düzenlenen'nin açılışınıyapacak. Gençlik ve Spor Bakanı'ın da katılacağı etkinliklere, Rize'nin tüm ilçe ve belde belediyeleri kültür ve ekonomik birikimlerini tanıtmak için geliyor. "Çayın ve Muhabbetin Demlendiği şehir Rize" temasıyla düzenlenen etkinliğe Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da katılacak.

Rize'nin en geniş kapsamlı tanıtım organizasyonu olarak her yıl Eylül ayında düzenlenen Geleneksel Rize Günleri'nin 10'ncusu bu yıl Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda başlıyor.

Rize Günleri bu yıl Rize Valiliği'nin tam desteği ve Rize Dernekler Federasyonu RİDEF'in olağanüstü çabalarıyla organize ediliyor. Rize'nin tüm belediye, belde ve kurumlarının her yönüyle tanıtıldığı önemli bir platform haline gelen Rize Günleri 5 gün 5 gece sürecektir. Kemençe seslerinin eksik olmayacağı etkinlik alanında, Rizeli'lerin ve Rize sevdalıları, Rize'nin eşsiz lezzetleriyle buluşacak.

Rize'nin bensersiz güzelliği, eşsiz lezzetleri, müziği, folkloru ve bütün doğal zenginliğiyle İstanbul'a getirildiği Rize Günleri'ne bu yıl Çaykur, Kara Ali Çay, Türk Hava Yolları, Yeşilay, Rize Milli Parklar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize Ticaret Odası, Rize Ticaret Borsası, Rize araştırma vakfı, Sancaktepe Belediyesi, Çekmeköy Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Fasuli, Nayla, Kaçkar, Bambi, Sarbek gibi kurumlar da katılıyor.