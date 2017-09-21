Rize Tanıtım Günleri 2017: Kemençe sesini duyan onbinler alana koştu

Rize Tanıtım Günleri başladı: Kemençe sesini duyan onbinler alana koştu



Türkiye'nin en renkli festivallerinden biri olarak öne çıkan Rize Tanıtım Günleri İstanbul Maltepe'de başladı. Rize ve ilçelerinin ekonomik, kültürel potansiyeli'ni İstanbul'a getiren etkinliğin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu. Rize Tanıtım Günleri 2017'nin geleneksel hale gelen İstanbul etkinliklerinde çok sayıda sanatçı sahne aldı.

Maltepe Sahili'nde kurulan dev çadırlarda dün akşamdan itibaren kemençe sesini duyan onbinlerce vatandaş etkinlik alanına konuştu.

Rize Valiliği, Rize Dernekler Federasyonu RİDEF'in ortak düzenlediği 10. Rize Tanıtım Günleri'nin açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi, çok sayıda milletvekili, belediye başkanları, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rizeli'lerin İstanbul'daki Rizeli'leri, Rize'ye davet etti. Rize'nin çayın yanında turizmle de anıldığını dile getiren Bakan Bak, organizasyonla Rize'nin en iyi şekilde tanıtıldığını belirterek, İstanbulluları Rize'ye davet etti.

BAKAN, RİDEF'İN SLOGANINI TÜRKİYE'YE ÖRNEK GÖSTERDİ

Rize Günleri'nin bu yıl ana temalarından biri olan "Bırakalım sigarayı, içelim Rize Çayı' sloganını tüm Türkiye'ye yayılması gerektiğini belirterek, uyuşturu ve sigarayla mücadele konusuna verilen önemin altını çizdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak meydanı dolduran ailelere seslenerek şunlası söyledi; "Uyuşturucu, çocuk yalnız kaldığı zaman başlıyor. İşte bu noktada aileden başlayan adımın sonrasında spor kulüpleri devreye girecek. Bizim derneklerimiz devreye girecek. Çocuklarımıza dokunacağız, onlara sahip çıkacağız. Gençlere biz dokunmazsak sokakta onlara uyuşturucu tacirleri dokunuyor" dedi.

Bak, uyuşturucu tehlikesine karşı uyarılarda da bulunarak, "Çocuklarımız eve geldikleri zaman onlara sarılacağız, sevgimizi aktaracağız. Okulda, dışarıda ne yaptığına bakacağız, onlarla sohbet edeceğiz. Twitter'dan veya WhatsApp'tan değil, ona sarılarak sohbet edeceğiz. Uyuşturucu, çocuk yalnız kaldığı zaman başlıyor. İşte bu noktada aileden başlayan adımın sonrasında spor kulüpleri devreye girecek. Bizim derneklerimiz devreye girecek. Çocuklarımıza dokunacağız, onlara sahip çıkacağız. Gençlere biz dokunmazsak sokakta onlara uyuşturucu tacirleri dokunuyor. Onları adeta esirleri, köleleri haline getiriyorlar ve toplumda bir huzursuzluk başlıyor.

ALANDA DÖRT SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ İCRA EDİLECEK

Rize Dernekler Federasyonu (RİDEF) Genel Başkanı Recep Albayrak da etkinliği önceki yıla göre daha nitelikli ve bütünleşik projeler şeklinde hazırladıklarını söyledi.

Tanıtım, kültür, sanat ve yöresel tatların sunumlarının yanında dört farklı sosyal sorumluluk projesinin etkinlik alanında icra edileceğini ifade eden Albayrak, şöyle konuştu:

"Yeşilay ve Rize Ticaret Borsası'nın destekleriyle 'Bırakalım sigarayı, içelim Rize çayı' projesini hazırladık ve inşallah pazar günü özel bir proje olarak hem plan ve programımızı hem de bu geceyi icra edeceğiz. Ayrıca İstanbul'da İl Sağlık Müdürümüz ile de kanser, diş, göz ve kulak taraması alanında da sosyal sorumluluk projesi ile çalışmaları başlattık."

ETKİNLİK ALANIN KEMENÇE SESİ İLE HAREKETLENDİ

10 Rize Tanıtım Günleri nedeniyle Maltepe Sahili'nde kurulan dev çadırlarda ilk gün yöresel sanatçılar sahne aldı. Ahmet Ekşioğlu'nun konseriyle birlikte şenlik meydanında binlerce vatandaş ayrı ayrı yerlerde horon tepmeye başladı. İlerleyen saatlerde sahne alan İsmail Türüt'ün verdiği konseri binlerce vatandaş izledi. Türüt'ün sözlerini yazdığı kendi bestesi olan 15 Temmuz türküsü vatandaşlardan tam not aldı.



Rize ilçe belediyelerinin kurduğu standalara koşan vatandaşlar, bol bol organik doğal ürün alma fırsatı buldu.

Rize'nin ekonomik ve kültürel potansiyelinin İstanbul'da vatandaşlarla buluşturulduğu festival 24 Eylül pazar gününe kadar devam edecek. Festival'e araçlarıyla gelmek isteyen vatandaşlar için geniş bir otopark alanının olduğunu hatırlatmakta fayda var.