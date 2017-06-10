Rizeli şehidini son yolculuğunda yalnız bırakmadı

ASKERLİĞİ ÇOK SEVİYORDU

“BU YOLDA YA ŞAHADET YA ZAFER”

Batman’ın Kozluk İlçesi Bekirhan Beldesi Jandarma Karakolu önündeki kontrol noktasına PKK’lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan’nun cenazesi, uçakla getirildiği Trabzon'dan memleketi Rize'ye götürüldü.Diyarbakır’dan Trabzon'a getirilen Uzman Çavuş Fazlıoğlu’nun Türk bayrağına sarılı tabutu, uçaktan askerler tarafından indirilerek ambulansa taşındı. Aynı uçakla gelen şehit Uzman Çavuş Fazlıoğlu’nun güçlükle ayakta duran ve feryat eden annesive babası'nu askerler teskin etmeye çalıştı.veda teselli etmeye çalıştıkları aileye üzüntülerini iletti. Şehidin cenazesi ambulansla buradan Rize'ye getirildi..Batman'ın Kozluk İlçesi Bekirhan Beldesi Jandarma Karakolu kontrol noktasına bombalı araçla yapılan terör saldırısında şehit olan 24 yaşındaki Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu'nun, Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde yaşayan Fatma ve Kamil Fazlıoğlu çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olduğu belirtildi.Fazlıoğlu ailesine, şehadet haberi dün kendilerine ait Fazlıoğlu Apartmanı'nın 3'üncü katındaki evlerinde doktor eşliğinde söylendi. Aile daha sonra cenaze törenine katılmak üzere ilçeden ayrıldı. Şehidin lise arkadaşı Yasin Işık, "Kafaterya işleten babasına parasal katkı sağlamak ve iyi bir otomobil almak istiyordu. Kendisi ile son olarak bir ay önce konuştum. İyi olduğunu hiç bir sorunun bulunmadığını, izine gelmeyi düşündüğünü söyledi. Askerliği çok seviyordu" dedi.Rize’ye getirilen Jandarma Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu'nun cenazesi Kendirli Beldesi'ndeki baba evinde gözyaşları içerisinde karşılandı, şehit için helallik alındı, dua edildi. Oğlunun tabutuna sarılan baba Kamil Fazlıoğlu, "Oğlum, kalk bana 'babam' de ne olursun yavrum" diyerek gözyaşı döktü. Anne Fadime Fazlıoğlu'da, "Oğlum şehit olacağım diyordu, oldu" diyerek ağıtlar yaktı. Oğlunun tabutuna sarılan acılı anne uzun süre göz yaşı döktü.Kendirli Beldesi Merkez Camisi’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına baba Kamil, anne Fadime, ağabeyi Ali ile kardeşi gibi Uzman Çavuş olan Bayram Fazlıoğlu'nun yanı sıra Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ak Parti Rize Milletvekilli Osman Aşkın Bak, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Rize İl Başkanı Muhammed Avcı, Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Semih Coşkun, Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Kendirli Belediye Başkanı Alaaddin Serdar ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı.Şehit Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu’nun özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü İsmail Yalçın cenaze namazını kıldırdı. Namaz sonrasında omuzlarda taşınarak araca konulan şehit Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu’nun cenazesi, binlerce vatandaş eşliğinde Orta Mahalle’deki aile kabristanlığına götürülerek toprağa verildi.Şehit Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu kısa süre önce sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapmış, ‘Bu yolda ya şahadet, ya zafer. Kaybetmek yok’ ifadelerine yer vermişti.İki yıldır görev yapan Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu'nun 15 gün önce izin için geldiği memleketinden ayrılırken annesine, "Ben şehit olacağım, üzülme" dediği ve yakınları ile helalleştikten sonra görev yerine döndüğü öğrenildi.Şehidin kendisi gibi Uzman Çavuş olan ağabeyi Bayram Fazlıoğlu da geçen yıl Güneydoğu’da bir operasyon sırasında yaralanmıştı. Gazi unvanını alan Bayram Fazlıoğlu tedavisinin ardından yeniden görevine dönmüştü.