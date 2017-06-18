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18 Haziran 2017 Pazar 02:41

Rota Yemekçilik'e operasyon: Askerleri zehirleyen şirketin 19 çalışanı gözaltında

Manisa'da bir aydır 2 binden fazla askerin zehirlenmesine neden olan Rota Yemekçilik'te görevli 19 kişi sorgulanıyor

Rota Yemekçilik'e operasyon: Askerleri zehirleyen şirketin 19 çalışanı gözaltında
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Askerleri zehirleyen şirketin 19 personeli gözaltında


Türkiye'de milyonlarca kişinin günlerdir tepkisini çeken Manisa'daki askerlerin zehirlenmesiyle ilgili bugün nihayet düğmeye basıldı. Ege Bölgesi'nde 12 büyük askeri birliğin yemek ihalesini alan Rota Yemekçilik A.Ş'nin 19 çalışanı sorgulanmak üzere Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.


Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında yaşanan gıda zehirlenmesinin ardından askeri birliğin yemek işini yapan Rota Firmasının Manisa'da görevli 19 personeli gözaltına alındı.

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında 571 askerin akşam saatlerinde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastanelere kaldırılmasının ardından daha birliğe yemek yapan şirketin 19 personeli Manisa'da gözaltına alındı. Firmanın Manisa'daki birliklerle beraber ülke genelinde 12 büyük askeri birliğin yemek ihalesini aldığı öne sürüldü. 

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN, ASKERİ KIŞLADA ZEHİRLENME AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı, Manisa Batı Kışla'da askerlerin bulantı ve kusma ile seyreden bir durumlarına Manisa İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği tarafından müdahale edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “17 Haziran 2017 tarihinde Manisa Batı Kışla'da askerlerimizde, bulantı ve kusma ile seyreden bir durum ortaya çıkmıştır. Manisa İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği olaya gerekli müdahaleyi derhal yapmıştır. Ayrıca Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı başkanlığında enfeksiyon hastalıkları, epidemiyoloji, klinik toksikoloji ve mikrobiyoloji laboratuvar uzmanlarından oluşan 12 kişilik işinde uzman bir ekip olayın sağlık yönünü incelemek üzere özel uçakla yola çıkmıştır. Uzman ekip, hızlı tanı ekipmanları ile olay yerinde incelemeler yapacak olup sonuçlar ivedilikle ve sağlıklı bir şekilde değerlendirilecektir” denildi. 

SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLDİ
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık gece geç saatlerde yaptığı açıklamada, şaibeli şirketin bakanlığı ile yaptığı tüm anlaşmaların iptal edildiğini açıkladı. Ancak şirket halen Bağlık Bakanlığına bağlı çok sayıda hastaneyi kendine referans olarak göstermesi dikkat çekti. Şirketin halen İstanbul ve Ankara'da çok sayıda hastanenin yemek ihtiyacını karşıladığı biliniyor. İşte o hastanelerden bazıları;

ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL
 
ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN VE DOĞUM HASTALIKLARI HASTANESİ
ANKARA
 
ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ANKARA
 
ELMADAĞ DEVLET HASTANESİ
ANKARA
 
ULUCANLAR GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ANKARA
 
75.YIL AĞIZ VE DİŞ HASTANESİ
ANKARA
 
MAMAK AĞIZ VE DİŞ HASTANESİ
ANKARA

 
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ZehirAskerRota Yemekçilik
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