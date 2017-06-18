Rota Yemekçilik'e operasyon: Askerleri zehirleyen şirketin 19 çalışanı gözaltında

Askerleri zehirleyen şirketin 19 personeli gözaltında

SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLDİ

Türkiye'de milyonlarca kişinin günlerdir tepkisini çeken Manisa'daki askerlerin zehirlenmesiyle ilgili bugün nihayet düğmeye basıldı. Ege Bölgesi'nde 12 büyük askeri birliğin yemek ihalesini alan'nin 19 çalışanı sorgulanmak üzere Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında yaşanan gıda zehirlenmesinin ardından askeri birliğin yemek işini yapan Rota Firmasının Manisa'da görevli 19 personeli gözaltına alındı.Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında 571 askerin akşam saatlerinde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastanelere kaldırılmasının ardından daha birliğe yemek yapan şirketin 19 personeli Manisa'da gözaltına alındı. Firmanın Manisa'daki birliklerle beraber ülke genelinde 12 büyük askeri birliğin yemek ihalesini aldığı öne sürüldü.Sağlık Bakanlığı, Manisa Batı Kışla'da askerlerin bulantı ve kusma ile seyreden bir durumlarına Manisa İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği tarafından müdahale edildiğini açıkladı.Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “17 Haziran 2017 tarihinde Manisa Batı Kışla'da askerlerimizde, bulantı ve kusma ile seyreden bir durum ortaya çıkmıştır. Manisa İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği olaya gerekli müdahaleyi derhal yapmıştır. Ayrıca Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı başkanlığında enfeksiyon hastalıkları, epidemiyoloji, klinik toksikoloji ve mikrobiyoloji laboratuvar uzmanlarından oluşan 12 kişilik işinde uzman bir ekip olayın sağlık yönünü incelemek üzere özel uçakla yola çıkmıştır. Uzman ekip, hızlı tanı ekipmanları ile olay yerinde incelemeler yapacak olup sonuçlar ivedilikle ve sağlıklı bir şekilde değerlendirilecektir” denildi.Milli Savunma Bakanı Fikri Işık gece geç saatlerde yaptığı açıklamada, şaibeli şirketin bakanlığı ile yaptığı tüm anlaşmaların iptal edildiğini açıkladı. Ancak şirket halen Bağlık Bakanlığına bağlı çok sayıda hastaneyi kendine referans olarak göstermesi dikkat çekti. Şirketin halen İstanbul ve Ankara'da çok sayıda hastanenin yemek ihtiyacını karşıladığı biliniyor. İşte o hastanelerden bazıları;ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİİSTANBULZEKAİ TAHİR BURAK KADIN VE DOĞUM HASTALIKLARI HASTANESİANKARAANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİANKARAELMADAĞ DEVLET HASTANESİANKARAULUCANLAR GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİANKARA75.YIL AĞIZ VE DİŞ HASTANESİANKARAMAMAK AĞIZ VE DİŞ HASTANESİANKARA